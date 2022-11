A Szabolcsi Sólymok U 14-es csapata hétvégén a Csabai Farkasok és Kazincbarcikai Ördögök ellen lépett jégre Kazincbarcikán. Korosztályos kapusuk egy műtét miatt még ezt a tornát kihagyta, ezért őt az U12 alakulatunk kapusa helyettesítette. A kapuban viszont egy pillanatig sem tűnt ifjabbnak. Remekül őrizte a hálót, a csapat pedig végig kiválóan támogatta őt. Az első meccset a házigazdák ellen játszották, amelyen a Sólymok 6-4-es győzelmet arattak. Második mérkőzésüket a Csabai Farkasok ellen játszották. Az ellenfél ugyan erősebbnek bizonyult, de szép gólokkal így is sikerült megörvendeztetni a közönséget. A mérkőzést végül a csabaiak nyerték 17-9-re. Az utolsó összecsapás a Kazincbarcika ellen parádésra sikerült. A srácok öröm hokit mutattak be és nagy különbségű (24-0) győzelmet arattak. A gólszerzés mámorából minden játékos kivette a részét. Hétvégén a kicsiké lesz a főszerep, hiszen az U8 és az U10 csapat is Sátoraljaújhelyre utazik soron következő tornájukra.