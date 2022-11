Nehéz volt, de megszerezte a győzelmet a Nyíregyháza Spartacus. Mint beharangozónkban is megírtuk, a tabellán elfoglalt helyezésekből lehetetlen bármelyik mérkőzés kimenetelét megtippelni, hiszen a Szpari vert már meg bajnokesélyes együtteseket és kapott ki kiesés elől menekülő gárdáktól is.

A szerdai vendég Kozármisleny is azért hajt, hogy újoncként megragadjon a másodosztályban. Az első fél órát egyértelműen uralták a Baranya megyeiek, de nem veszélyeztették a hazai kaput. A Spartacus aztán már az első félidőből hátralévő tizenöt percet is megnyomta, de első gólját a második játékrész legelején szerezte Novák Csanád tizenegyesével. A nyíregyháziak csatára immáron 10 találatnál jár és második az NB II. góllövőlistáján.

Az 55. percben emberelőnybe kerültek a piros-kékek, ám nem tudták idő előtt lezárni az összecsapást, arra az utolsó másodpercig kellett várni – Kovács Ádám állította be 2–0-s végeredményt.

– Sokszor mondtam már, hogy az NB II.-ben nincs könnyű mérkőzés – értékelt Huszák Géza vezetőedző. – A Kozármisleny Diósgyőrben egy egyet játszott úgy, hogy az utolsó percben meg is nyerhette volna a mérkőzést. Most is igazolta, hogy nagyon jó futballt játszik. Nagyon érdekes stílusú csapat, a centerük mindig visszalép a középpályára, így létszámfölényt alakít ki. Tudatosan engedtük át a területet, az első huszonöt-harminc percben nem tudtunk mit kezdeni az ellenfelünkkel, viszont a félidő hátralévő részében volt két-három nagy lehetőségünk arra, hogy megszerezzük a vezetést. Sokat jelentett, hogy a második játékrész elején gyorsan előnybe kerültünk. A kiállításból nem igazán kovácsoltunk előnyt, bár voltak olyan kontráink, amikből veszélyt alakíthattunk volna ki. Így izgalmassá vált a hajrá, de a slusszpoén a miénk volt. Nehéz, taktikus mérkőzést játszottunk.

Pihenésre nincs sok idő, hiszen a nyíregyháziak az év egyik, ha nem a legfontosabb mérkőzésére készülnek: vasárnap 15 órakor a DVTK vendégeként játszanak derbit. A Szpari hárommeccses veretlenségi sorozattal a háta mögött várhatja az összecsapást, míg a listavezető Diósgyőr hét mérkőzés óta nem kapott ki. Az biztos tehát, hogy óriási bravúr lenne a piros-kékek győzelme, de egy rangadón bármi megtörténhet...

Labdarúgás: NB II., 16. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Kozármisleny 2–0 (0–0)

Gól: Novák Cs. (47. – 11-esből), Kovács Á. (90+2.). Kiállítva: Gajág (55.).

A bajnokság állása

1. Diósgyőri VTK 16 11 1 4 31–16 34

2. Pécs 16 8 8 – 18–10 32

3. MTK Budapest 16 9 3 4 48–28 30

4. Szeged 16 8 4 4 21–16 28

5. Gyirmót FC Győr 16 8 3 5 28–18 27

6. Soroksár 16 7 5 4 27–24 26

7. Csákvár 16 6 6 4 22–19 24

8. Szombathelyi Haladás 16 6 5 5 19–20 23

9. Siófok 16 6 5 5 19–22 23

10. ETO FC Győr 16 6 4 6 18–14 22

11. Nyíregyháza Spartacus 16 6 3 7 25–20 21

12. Szentlőrinc 16 5 5 6 22–24 20

13. Ajka 16 5 4 7 22–23 19

14. Tiszakécske 16 5 4 7 15–20 19

15. Kazincbarcika 16 5 4 7 19–26 19

16. Mosonmagyaróvár 16 5 3 8 17–25 18

17. Budafok 16 4 6 6 17–23 18

18. Békéscsaba 16 3 5 8 23–29 14

19. Kozármisleny 16 3 2 11 14–33 11

20. Dorog 16 2 4 10 15–30 10