A Nyír-Wetland megyei I. osztályú bajnokságban vasárnap a 11. fordulóból elhalasztott mérkőzést pótoltak. Szakolyban a Balkány látta vendégül a Kállósemjént. Vologyimir Ovszijenko játékos-edző csapat magabiztosan gyűjtötte be a három pontot, így a második helyen fejezték be a bajnokság első szakaszát.

Balkány-Kállósemjén 0-4 (0-2)

Szakoly, v.: Oláh. Balkány: Kanócz – Kerecsen, Sándor (Selymes), Fodor, Tóth, Vasas (Ungvári), Tőkés, Németi, Pallai, Molnár (Haller), Mányi. Edző: Mirgai László. Kállósemjén: Ovszijenko – Lakatos B., Kornutjak (Docsa), Pekk, Marozsán Zs., Törtei, Hamza, Fodor (Gyulai), Gömze A. (Tóth), Danó (Lakatos J.), Vas (Szabó). Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko. Gól: Hamza 2, Lakatos, Törtei.

Mirgai László: – Gratulálok a Semjénnek, képességeket tekintve ennyi van a két csapat között. Viszont borzasztó elkeserítő, hogy ma már az adott szónak semmilyen jelentősége nincs. Ugyanis amikor belementünk a halasztásba, Hamza Tamás és Törtei Tamás el volt tiltva, úgy állapodtunk meg, hogy ők most nem játszanak, amibe bele is egyezett a semjéni vezetőség. Azt gondolom, a mai világban nem lehet sportszerű az ember senkivel szemben, mert az adott szó semmit nem jelent. Innentől kezdve senki ne haragudjon meg, amíg én edző vagyok, senkinek nem járulunk hozzá a halasztási kérelméhez! Egyébként, ha a két játékos nem játszik, valószínűleg akkor is lett volna ekkora különbség – de legalább a becsület megmaradt volna. (nyilatkozat forrása: szabolcsfoci.hu)

Gáll László elnök: – Büszke vagyok a csapat őszi teljesítményére. Köszönjük szurkolóink egész őszi biztatását. Sokat kell még dolgoznunk, hogy kitűzött célunkat elérjük. Megyünk tovább. Ezüstvasárnap van Kállósemjénben!

Őszi végeredmény

1. Újfehértó 15 10 4 1 33-6 34

2. Kállósemjén 15 10 3 2 38-11 33

3. Kemecse 15 10 2 3 40-24 32

4. Mátészalka 15 10 2 3 26-10 32

5. Nyíregyháza II. 15 9 3 3 30 13 17 30

6. Nyírbéltek 15 9 1 5 27-24 28

7. Tarpa 15 6 4 5 31-19 22

8. Csenger 15 6 3 6 40-36 21

9. Nyírbátor 15 6 3 6 27-35 21

10. Nagyecsed 15 4 6 5 11-19 18

11. Mándok 15 4 4 7 21-24 16

12. Vásárosnamény 15 4 1 10 25-36 13

13. Balkány 15 3 3 9 19-40 12

14. Ibrány 15 2 5 8 18-31 11

15. Nyírmeggyes 15 1 3 11 19-45 6

16. Nagyhalász 15 1 3 11 16-48 6