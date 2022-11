Egy héten belül második idegenbeli mérkőzését játszotta szerdán a NYÍKSE, Dunaharaszti után most a Kecskeméten lépett pályára a csapat.

A mieinknél a sérült Kurucz mellett hiányzott a legutóbbi mérkőzésünk legponterősebb játékosa, Tisza. A szakvezetés semmi mást nem kért, csak annyit, hogy küzdjenek a fiúk, ne adják fel lépjenek túl az előző kudarcokon és szántsák fel a pályát. Így is indult a mérkőzés, Gáspár és Cvijin kosarai mellett Szilasi is bekapcsolódott a pontgyártásba. Aztán viszont jött egy sikertelen “hármas”, aztán pedig labda eladás után az ellenfél dobott duplákat és triplát, amellyel a vezetést is átvették. Vida büntetője után Földesi is jól kapcsolódott be a játékba. Aztán viszont megint megtorpant Brane Savic együttese, így a negyedet négy ponttal nyerték a hazaiak.

Második negyedben Asztalos indította el a pontgyártást, amellyel egyenlített a NYÍKSE. Sajnos, utána megint sok volt az eladott labda és a kihagyott dobás, így a félidőben hat pontos hazai előnyt mutatott az eredményjelző tábla.

A harmadik negyed kosárcsenddel indult, jól védekeztek és gyengén támadtak a csapatok. A csendet Gáspár büntetője törte meg csak a 2. perc végén. Majd újabb perc következett kosarak nélkül, aztán Szilasi bevágott egy trojkát, már csak két ponttal vezetett a Kecskemét. A negyed végére tíz pontosra hízott a hazaiak előnye.

A záró negyedben tovább nőtt a különbség, így ismét vereséget szenvedett a NYÍKSE.

Legközelebb jövő hétfőn hazai pályán a Hepp Kupában bizonyíthat a csapat a szintén NB I/B csoportos Tiszaújváros ellen.



KTE-Duna Aszfalt–NYÍKSE 63-49 (19-15,16-14, 14-10, 14-10)

NYÍKSE: Gáspár 7, Cvijin 7/3, Verba, Skorcov 8, Szilasi 7/3. Csere: Vida 6, Földesi 5/3, Asztalos 9/3, Kovács, Uduoise. Vezetőedző: Brane Savic.