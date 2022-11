11 országból érkeznek résztvevők a II. Nemzetközi András Napi Futóversenyre, amelyen Belus Tamás magyar válogatott ultra terepfutó is rajthoz áll. Lesz induló Bangladesből, Pakisztánból, Nigériából, dél-Afrikából, Sierra Leonéból, Szlovákiából és Kenyából is. Az 5, 10,21 km-es táv mellett váltófutást is rendeznek majd november 26-án a napkori Támba tanyán. Az igazi családi eseményen iskolák között is versenyt hirdettek a szervezők, akiket szintén jutalmaznak majd- tudtuk meg a legfrissebb híreket Serbán András főszervezetől.