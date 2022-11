Két hét szünet után a Csákvár ellen folytatja bajnoki szereplését a Nyíregyháza Spartacus NB II.-es gárdája. A hazaiak legutóbb a DVTK vendégeként szenvedtek vereséget, míg a Fejér megyeiek Szegedről távoztak pont nélkül.

– Jól jött nekünk a szünet, hiszen az elmúlt időszakban rengeteg sérültünk volt. Próbáltunk erőt gyűjteni, kifújni magunkat. Sajnos állandó sérüljeink, Papucsek, Paku, Vass, hosszú távra kiestek. Hosszú sérülésből jött vissza Ramos és Adamcsek is. Vannak problémáink tehát, de azon dolgozunk, hogy a legtöbbet kihozzuk a hátralévő három mérkőzésből – mondta Huszák Géza, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. – Nem szeretek előre pontokban gondolkozni, minden meccsre úgy készülünk, hogy nyerni szeretnénk – tette még hozzá.

A Csákvár felszabadultan játszhat, hiszen eddigi szereplésük várakozáson felülinek mondható. A tabella viszont annyira szoros, hogy mieink utol is érhetik őket.

– Hazai pályán eddig elég jól szerepelünk, egy döntetlen és egy vereség mellett az összes mérkőzésünket megnyertük. Nagyon agresszív játékot várok a srácoktól, szeretnénk itthon tartani a három pontot, hogy kicsit feljebb zárkózzunk a tabellán. Nem rossz csapat a Csákvár, a Puskás Akadémia fiókcsapata, sok fiatal játszik, keretük pedig rutinos játékosokkal van kiegészítve. Gondolok itt elsősorban Hornyák Marcellra, aki itt volt gólkirály, de Kártik Bálint neve is ismerősen csenghet – fogalmazott a szakember.

A téliesre forduló időjárásban a csapatoknak nemcsak egymással kell megküzdeni, hanem a pálya talajával is. Túlzás lenne azt állítani, hogy az osztályban tökéletesek a pályák.

– Az NB II.-ben nincsenek fűtve a pályák, mint az élvonalban, bár azt is hallottam már, hogy sok helyen a takarékosság miatt ott sem kapcsolják be. Edzéseinket nagyon meg kell válogatni, mert nagyon mélyek a pályák. Ha vasárnapig nem változik az időjárás, akkor nagy valószínűséggel több lesz a birkózás, mint a játék. Az a csapat nyerhet, amelyik jobban alkalmazkodik a körülményekhez – reagált a felvetésre Huszák Géza. – Racionálisan kell játszanunk, a győzelem megszerzése a legfontosabb számunkra – tette még hozzá.