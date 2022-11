A Várda Labdarúgó Akadémia fiataljai veretlenül vették a legutóbbi akadályokat a különböző korcsoportú és osztályú focibajnokságokban. Bosszúsak lehettek az U 17-sek, hiszen a 86. percig 2-0-ra vezettek a Honvéd vendégeként és emberelőnyben játszottak, ám a kispestiek a hajrában szépítettek, a ráadásban pedig egyenlítettek. A Nyíregyháza Spartacus Bozsik József Labdarúgó Akadémia csapati közül az U19-esek Kecskeméten, az U14-esek hazai pályán nyertek, miként a tarpai tizenhét esztendősök.

U 19. Alapcsoport, 9. forduló

Várda Labdarúgó Akadémia–Zalaegerszegi TE FC 2–0

Várda LA: Popovics - Moromszkij, Kozacsuk, Poludniak (Lukecsa), Bokor (Kapott), Kobelias, Puporka (Jene), Babics, Rózsa (Ésik), Szirota, Ostrusko (Racskó). Edző: Csernijenko Ruszlan. Gól: Puporka (32., 50.).

Kecskemét-Nyíregyháza Spartacus 1-3 (0-1)

Spartacus: Jóbi – Juhász (Garda), Spisák, Varga( Szabó), Bertók, Pásztor (Czimer-Nyitrai), Kiss (Áncsán), Horváth, Cseh (Karácsony), Forgó, Nagy. Edző: Lengyel Roland. Gól: Gondi (76.), illetve Kiss (45.), Varga (65.), Czimmer-Nyitrai (87.)

Lengyel Roland: - Az előző heti mérkőzéshez hasonlóan, most is jól futballoztunk, de ma a helyzeteink értékesítése is rendben volt. Három gólt rúgtunk és ezek mellett még több gólszerzési lehetőséget is kidolgoztunk. Egyénileg és csapat szinten is jól teljesítettük.

U17. Kiemelt csoport, 9. forduló

Bp. Honvéd-MFA–Várda Labdarúgó Akadémia 2–2 (0-2)

Várda LA: Kovács - Bilous, Tenkács, Ostrovka, Kun (Kiricsenkó), Kereszti, Bojcsuk (Babják), Klinfiszkij (Scsadej), Krutsan, Blijzniuk, Kancsij (Herts). Edző: Belényesi Miklós. Gól: Simon (86.), Balogh (92.), illetve Kun (17., 24.). Kiállítva: Szamosi (59.).

Alapcsoport, 9. forduló

Tarpa -Főnix Gold 4-1 (1-0)

Tarpa: Csicskan - Záhijev (Oleksevics), S. Hacsek, Stankovics, Eghei, Boldizsár, Burdika (Kiniv), Zolotovetszkij, Kolesnyik, Y. Hacsek (Shved), Soima. Edző: Volodimir Kulyk. Gól: Kolesnyik (27., 70.), Burdika (64.), Ehei (88.), illetve Korponai (49.)

Pécsi MFC-Nyíregyháza Spartacus 1-0 (0-0)

Spartacus: Sarkadi - Kovalecz, Takács (Lipsa), Tóth, Lakóczi(Veszeli), Kozák(Urr), Márton, Pók, Hári, Czimer, Bodnár. Edző: Gyurovics Zsolt. Gól: Morvai (65.).



U16. Kiemelt csoport, 10. forduló

Várda Labdarúgó Akadémia–Debreceni VSC 2–1 (1-1)

Várda LA: Nagy - Csáki (Kuzma), Borovszki (Rudyk), Németh, Szabó, Barati (Mamonov), Csengeri (Vass), Siksai, Koliada (Fedorov), Molnár, Mavrodi. Edző: Katona György. Gól: Németh (13.), Fedorov (73.), illetve Egri (37.).

Alapcsoport, 10. forduló

Nyíregyháza Spartacus-Kecskemét 1-1 (0-0)

Spartacus: Barancic-Kovács, Halász, Tran Ba, Jakab, Tóth, Balogh, Pataki(Bakó), Onder, Hegedűs, Dankó (Kiss), Tóthszegi(Sós). Edző: Szatke Zoltán. Gól: Onder (64.), illetve Szabó (53.).

U15. Kiemelt csoport, 8. forduló

Várda Labdarúgó Akadémia–ETO FC Győr 2–0 (0-0)

Várda LA: Kobilinszkij - Horvat, Fedor (Vepryk), Badari (Pekarik), Bereznhoj (Bobal), Buda, Hodovanec, Amászta, Dmukhajlov (Balik), Lupij (Erdős), Jazhik. Edző: Törtei Tamás. Gól: Buda (48.), Vepryk (58.).

Alapcsoport, 7. forduló

Nyíregyháza Spartacus -Békéscsaba 6:1 (3:1)

Spartacus: Ress-Selymes (Polyák), Molnár N., Vaidich, Henkel-Szabó, Molnár B., Bába (Sándorfi), Csubák (Kranyik), Kovács (Jóbi), Bagoly (Szabovcsik). Edző: Papp Ákos. Gól: Molnár B. (24., 64.), Kovács (32.,50.), Vaidich (39.), Csubák (41.).

Papp Ákos: - Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, mégis hátrányba kerültünk egy kontra támadás után. A játékosok tovább tudták vinni ezt a jó játékot, ami már az első félidőben gólokkal párosult. Ez a második félidőben is kitartott, és teljesen megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok a játékosoknak!

8. forduló: Paks-Nyíregyháza Spartacus U15 1-1 (0-1)

Spartacus: Ress – Selymes (Polyák), Henkel, Vaidych, Molnár N., Szabó, Bagoly, Molnár B., Kovács, Bába (Sándorfi), Csubák (Kranyik).Edző: Papp Ákos .Gól: Virág (43.), illetve Bagoly (32.).

U14. Kiemelt csoport, 10. forduló

Várda LA–Illés Akadémia-Haladás 1–1 (0-0)

Várda LA: Herts - Oláh, Kedves (Gombkötő), Fidler, Budaházi, Fodor, Zilahy (Osztroha), Szarvas (Harsányi) Nagy, Táth, Kish. Edző: Márton István. Gól: Budaházi (55.), illetve Papp (56.).

Alapcsoport, Kelet, 10. forduló

Szeged-Csanád Grosics Akadémia-Nyíregyháza Spartacus- 3-1 (2-0)

Spartacus: Dudás (Novák Z.), Majoros, Villás, Kondor, Mátyás, Szenes, Király, Uray, Juhász, Böszörményi (Novák B.), Kiss (Takács). Edző: Szaffián Szabolcs. Gól: Doszkocs (29., 64.), Horváth (19.), illetve Király (66.).