Mint arról beszámoltunk, nyolc nyeretlen összecsapás után Pethő Ákos vezetőedző és a csapatot működtető Nyíregyházi Élsport Kft. útjai elváltak egymástól, a felek közös megegyezéssel szerződést bontottak. A soron következő, vasárnapi körmendi mérkőzésre az eddigi tréner segítői, Szollár Gergő és Alberto Ona készítik fel a csapatot – az új mester kinevezése későbbre várható.

Nehéz meccs elé néznek

– Vasárnap Körmendre utazunk, ami egy nagyon nehéz mérkőzés lesz a csapat számára, pláne úgy, hogy köztudott, hogy a szerdai vereség után Pethő Ákos vezetőedző lemondott. Neki ezúton is mindent köszönünk, sokat tett a klubért és értünk is, sok sikert kívánunk neki az elkövetkezőkben. Ami konkrétan a meccset illeti, ebben a rövid időszakban próbálunk új ingert adni a játékosoknak, hogy a lehető legjobban felkészülhessünk az összecsapásra. Nincs sok időnk, de azt gondolom, hogy a srácokban megvan a tűz és megvan a motiváció arra, hogy produktívak tudjunk lenni Körmenden. Tisztában vagyunk azzal, hogy a hazai bajnokság egyik legkeményebb ellenfeléhez látogatunk, de hisszük, hogy velük szemben is felvehetjük a kesztyűt – vezette fel a mérkőzést Szollár Gergő.

Tényleg nincs túl sok ideje a Hübner Nyíregyházának, hisz vasárnap 18.00 órától a 4-2-es mérleggel a tabella ötödik helyén álló, egyébként a FIBA Europe Cup-sorozatban is érdekelt Körmendhez látogat. A helyi katlanban - amelyet az átépítés előtt rendre túlfűtöttek az ellenfelek kizökkentése érdekében - könnyű megégni, de többen bebizonyították már, hogy azért nem bevehetettlen a vasi erőd, idén a Kecskemét nyert itt mérkőzést 75-74 arányban. A Nyíregyháza sem feltartott kézzel érkezik, hisz mikor máskor, ha nem most.

A meglepetés erejében bízva

– Sajnos a hét közben nem sikerült megszereznünk az első győzelmünket, pedig úgy gondolom, hogy reális esélyünk volt rá. A következő ellenfelünk a Körmend csapata lesz, akik mint mindig, idén is nagyon erősek. Annak ellenére, hogy kissé hullámzó teljesítményt nyújtanak, még így is a tabella első felében foglalnak helyet. Nehéz helyzetben vagyunk, de nem fogunk feltartott kézzel érkezni. Azt gondolom, hogy jó játékot nyújtva meg is szerezhetjük a győzelmet, szeretnénk meglepetést okozni – tette hozzá a játékosok részéről Kiss Benedek.