Az elmúlt években a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány rendszeresen naptárt készített. Nem csak plusz bevétellel tudták így segíteni a családokat és a gyerekek gyógyulását, hanem egy igazi élmény volt a kicsik számára maga a fotózás is. Ebben az évben az NB I./B Zöld csoportjában szereplő NYÍKSE kosárlabda csapatának játékosaival készültek a jövő évi naptár közös fotói. Erről tájékoztatták a sajtó képviselőit csütörtökön.

- Azonnal a kezdeményezés mellé álltunk, és furcsa volt látni, hogy a játékosok, akik a pályán harcolnak, kemények, most mennyire elérzékenyültek a fotózások során, amikor találkoztak a gyerekekkel. Ők igazi hősök, akik egészen fiatal korban megtapasztalták az élet nehézségeit, de óriásit küzdenek. Hatalmas élmény volt, ami a kosaras fiúknak is erőt adott - mondta Balogh Béla, a NYÍKSE elnöke.

Az alapítvány örömmel fogadta a segítséget, a gyerekek pedig élvezték a közös fotózás minden pillanatát.

- A NYÍKSE nem először segíti az alapítványunkat, több gyűjtésünkben is aktívan részt vettek már – fogalmazott Béresné Gurbán Júlia, a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi tagja

Az eseményen levetítették a közös fotózásról készült werkfilmet, amelyen látszott, hogy a gyerekek nagyon élvezték, hogy egy szép napot együtt tölthettek a kosarasokkal.

– Ezt a napot folyamatosan emlegetik, de nem csak a gyerekek, a szülők is,nagyon sokpozitív visszajelzést kaprótam. A családok élete teljesen megváltozott a betegség következtében, és az alapítványunk célja az is, hogy segítsük feldolgozni a lelki traumát. Mindig van valami pozitív dolog, ami előre lendíti őket, és csak arra koncentráljanak, hogy le fogjuk győzni a betegséget - fogalmazott Béresné Gurbán Júlia.

A fotókból készült naptárt a kosárlabda csapat mérkőzésein is meg lehet vásárolni, és az alapítványt ezzel is lehet támogatni. Legközelebb erre pénteken nyílok lehetőség, amikor a csapat a Dávid Kornél Akadémiát fogadja a Bánki tornatermében.