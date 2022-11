Nyírbátor, 100 néző, v.: Ignéczi, Pánczél-Héjjas. Mátészalka: Kovács S. – Prokob R. 6, Bodó 1, Kovács E. 7, Czakó 1, Drabik 3, Deme F. 2. Csere: Bágyi (kapus), Ofra 2, Deme B. 3, Tóth, Prokob D., Ábri 3/2, Sigér 3/3, Buzás 5, Orosz 2. Edző: Márkus Peónia. Újfehértó: Csikós – Barta 2, Gyuró 4, Szabados 3, Pál 4, Gergely 2, Baraksó 1. Csere: Ferenczi, Száva (kapusok), Kósa Zs. 1, Papp 4, Ferenci 3, Lőrincz, Kósa A, Gáspár 5/1. Edző: Kelemen Gréta. Kiállítások: 18, illetve 14 perc. Hétméteresek: 7/5, illetve 3/1.

Márkus Peónia: – A hosszú szünet után lassan rázódtunk vissza a bajnoki ritmusba. Az első félidőben a védekezésünk rendben volt. Fordulás után több könnyelműséget is elkövettünk, de így sem forgott veszélybe a győzelmünk. Örülök, hogy mindenkit pályára tudtam küldeni.

Kelemen Gréta: – A hazaiak első félidei lerohanásaival nem tudtunk mit kezdeni. Ez a különbség a második félidőre is megmaradt, így az egységes Mátészalka megérdemelten nyert. Gratulálok nekik.

A bajnokság állása

1. Hajdúnánás 5 5 - - 211-92 10

2. Füzesabony 5 5 - - 146-115 10

3. Kazincbarcika 7 5 - 2 214-192 10

4. Mátészalka 5 4 1 - 153-140 9

5. Vitka SE 7 3 - 4 191-192 6

6. Ungvár 4 2 1 1 131-118 5

7 Salgótarján 6 2 - 4 174-205 4

8. Miskolc 5 1 - 4 140-151 2

9. Újfehértó-KSZSE 7 1 - 6 189-233 2

10. Heves 5 1 - 4 113-175 2

11. H.böszörmény 4 - - 4 100-149 0

Férfi

DVTK-Nyírbátor 27-20 (13-10)

Miskolc, 150 néző, v.: Konkoly, Oláh. Nyírbátor: Felföldi – Vasas 1, Gubó 6, Bor 1, Mészáros 1, Tamás 3, Szedlacsek 7. Csere: Gadnai (kapus), Albecz 1, Siket K., Varga, Lapos, Láng. Edző: Falcsik Miklós. Kiállítások: 14, illetve 10 perc. Hétméteresek: 2/0, illetve 2/0.

Falcsik Miklós: – A hazai pálya minden előnyét élvező DVTK meggyőző sikert aratott. Mindkét csapat sok hibával játszott, de ebből a hazaiak jöttek ki jobban.

Acélváros-Fehérgyarmat 37-30 (18-14)

Bőcs, 120 néző, v.: Divéki, Paulovics. Fehérgyarmat: Tóth – Diószegi 1, Pánczél 10, Varga J. A., Czeglédi P. 6, Gaál 2, Fekete 6. Csere: Both (kapus), Papp 2, Péter 2, Siket T., Varga L., Zsoldos 1/1. Játékos-edző: Varga László. Kiállítások: 6, illetve 4 perc. Hétméteresek: 1/0, illetve 1/1.

Varga László: – Megérdemelten nyert az Acélváros. Az elmúlt hetek hibái sajnos ma sem kerültek el minket, rendet kell tenni a fejekben, hogy hétvégén végre kiszolgálhassuk kitartó szurkolóinkat. Gratulálunk Zsoldos Ádámnak, a felnőtt csapatban szerzett góljához.

Újfehértó KSZSE-Kazincbarcika 32-36 (18-19)

Újfehértó, 80 néző, v.: Katona, Konyári. Újfehértó: Bihari – Vizi, Imre 1, Barabás 2, Pál 8, Nyeste, Horváth 12/2. Csere: Lencsés (kapus), Bakó 1, Halmos 3, Barta A., Bartha D. 5, Csonka, Bécsi. Játékos-edző: Bécsi János. Kiállítások: 8, illetve 8 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 5/3.

Bécsi János: – Folytatjuk a szokásos sormintánkat, egyéni hibáinknak, fegyelmezetlenségünknek köszönhetjük vereségünket.

Kisvárda-Hajdúböszörmény 37-26 (19-11)

Kisvárda, 130 néző, v.: Dulai, Pisák. Kisvárda: Simon – Nagy 2/1, Csendes 7, Ruzsinszki 1, Kapdos, Radojevics 4, Bottka 10. Csere: Hostisóczki (kapus), Kovács, Kiss 5, Veres, Bod 3/1, Vass, Csatlós, Tuska 5. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 14, illetve 6 perc. Hétméteresek: 4/2, illetve 5/3.

Türk Ferenc: – Fejben rendbe tettük magunkat a múlt heti meccs után és ez meg is látszott a játékunkon. Igazi csapatmunka volt, de voltak extra teljesítmények is.

Mezőkövesd-Tiszavasvári 27-23 (13-13)

Mezőkövesd, 150 néző, v.: Bognár, Novák. Tiszavasvári: Boczák – Balogh D. 4, Csikós 2, Feind 2, Szűcs 8/3, Ötvös N. 3, Sóvágó 2. Csere: Balogh B. (kapus), Erdős 1, Gazdag 1, Bencze, Orosz, Zsoldos, Krisztián. Edző: Hadas Sándor. Kiállítások: 6, illetve 14 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 4/3.

Hadas Sándor: – Nagyom büszke vagyok a fiúkra, óriásit küzdöttek. Talán a nagyobb rutin döntött a hazaiak javára.

További eredmény: DEAC II.-Balmazújváros 39-22 (17-14).

A bajnokság állása

1. DVTK 8 7 - 1 283-184 14

2. Mezőkövesd 7 7 - - 255-173 14

3. Acélváros 7 5 2 - 236-197 12

4. Nyírbátor 7 5 1 1 213-190 11

5. Kisvárda 8 4 - 4 226-231 8

6. Tiszavasvári 7 3 1 3 185-202 7

7. DEAC II. 7 3 - 4 223-224 6

8.H.böszörmény 7 3 - 4 197-219 6

9. Balmazújváros 7 2 - 5 203-262 4

10. Fehérgyarmat 7 1 - 6 219-239 2

11. Kazincbarcika 7 1 - 6 198-253 2

12. Újfehértó 7 - - 7 164-228 0