A Kisvárda Master Goodnak nem sikerült hazai pályán győzelemmel búcsúznia szurkolóitól, mint ismert Török László csapata meglepően sima vereséget szenvedett kedden a Zalaegerszegtől. Vasárnap délutáni ellenfele, a MOL Fehérvár sem járt sikerrel a hétközi fordulóban, Huszti Szabolcs fiai a Szusza Ferenc Stadionból távoztak pont nélkül. Így Székesfehérváron mindkét gárda abban bízott, hogy három pontot begyűjtve vonulhat téli pihenőre. A két gárda eddig tizenhárom alkalommal találkozott az élvonalban, három várdai diadal és két döntetlen mellett, nyolc alkalommal fehérvári siker született, ráadásul amikor a fehérváriak voltak a pályaválasztók, mind a hétszer megverték a kisvárdaiakat. Az aktuális forma azonban a vendégek mellett szólt. A Kisvárda vendégként eddig a legeredményesebben szerepelt az NB I. 12 csapata közül, 4 győzelem, 2 döntetlen és 2 vereség áll a nevük mellett. Az előző mérkőzésen nyújtott teljesítményekkel valószínű mindkét szakmai stáb elégedetlen lehetett, hiszen míg a hazaiak három, addig a várdaiak hat helyen változtattak legutóbbi kezdőjükön. Az áprilisi viharos kezdés elmaradt, akkor a 12. percben már 3-0-ra vezetett a Kisvárda. A két gárda ezúttal nem esett egymásnak, pár perc elteltével az első helyzet a hazaiak előtt adódott, Schön bal oldali beadását hárította jól Odincov, a kipattanóból szögletre mentett Karabeljov. A két tizenhatos között folyt a játék, jobbára azonban a hazaiaknál volt a labda. Egyik csapat sem vállalt fel nagyobb kockázatot, láthatóan arra várt mindkét fél, hogy a másik hibázzon. Szűk félóra elteltével egy erőszakos labdaszerzést követően a hazaiak szerezték meg a vezetést, Schön Szabolcs talált be Odincov kapujába. A bekapott gól felrázta a vendégeket, előbb Makowski, majd Navrátil lövése adott munkát Kovácsnak. A fellazult kisvárdai védelmet aztán ismét mattolta a Fehérvár, Schön rövid időn belül megszerezte második székesfehérvári gólját. A találatot követően hátrébb húzódtak a hazaiak, átengedték a teret a Kisvárdának, akik azonban nem tudtak igazán veszélyes helyzetet kialakítani, így hazai vezetéssel vonultak szünetre a csapatok.

A folytatásra változatlan összeállításba futottak ki a felek. Vezetésük tudatában a hazaiak átengedték a teret a Kisvárdának, akik vezettek is néhány veszélyes támadást, de a befejezésekbe hiba csúszott. Asani és Ilievszki beállásával megélénkült a Kisvárda játéka, előbbi szögletét követően Makowski szépített. Újabb találatot azonban Odincov hatalmas hibájából a hazaiak szereztek. Ez a gól el is döntötte a három pont sorsát, a kegyelemdöfést Dárdai Palkó a hajrában elért találata jelentette. A Kisvárda a harmadik helyről folytatja a bajnokságot január végén.

MOL Fehérvár-Kisvárda Master Good 4–1 (2–0)

Székesfehérvár, MOL Aréna, 2552 néző, v.: Erdős (Tóth II., Bornemissza).

MOL Fehérvár: Kovács D. – Bese, Szerafimov, Filola, Stopira – Pokorny, Lednev (Kodro, 68.) – Menyhárt (Kastrati, 59.), Houri, Schön (Kovács B., 90.) – Dárdai P. Vezetőedző: Huszti Szabolcs.

Kisvárda: Odincov – Hej, Kovacic, Széles, Peteleu – Karabeljov, Ötvös (Melnik, 74.) – Navrátil (Ilievszki, 60.), Makowski, Camaj (Asani, 59.) – Mesanovic. Vezetőedző: Török László.

Gól: Schön (25, 32.), Kastrati (65.), Dárdai (88.), illetve Makowski (62.). Kiállítva: (90+2.)

Percek, események

25. perc: Schön kapott remek passzt Dárdai passzolt Schönhöz, aki a 16-os vonaláról ballal kapura lőtt, labdája megpattant egy védőn, így Odincov nem háríthatta, 1–0.

36. perc: A hazaiak labdát szereztek a középpályán. Dárdai a bal oldalon felfutó Schönhöz passzolt, aki éles szögből vette célba a kaput, a védőn megpattanó labdája a bal alsó sarokba kötött ki, 2–0.

62. perc: Asani végzett el szögletet bal oldalról, amelyet Széles rúgott kapufára, a kipattanót éles szögből a jobb alsóba vágta, 2–1.

67. perc: Kastrati kapott labdát Lednevtől, aki a rosszul kimozduló Odincov mellett elvitte alabdát és az üres kapuba lőtt, 3–1.

88. perc: Kastrati indította Dárdait, aki akrobatikus mozdulattal ballal a jobb kapufa és Odincov között a kapuba lőtt, 4–1.

92. perc: Karabeljov a félpályánál elkövetett szabálytalanságáért megkapta a második sárga lapját, így a játékvezető kiállította.

Mesterszemmel

Huszti Szabolcs, a Mol Fehérvár FC vezetőedzője: – Nem volt különösebben nagy iramú mérkőzés, de a lényeg a győzelem. Jól játszottunk, gólokat szereztünk, ezzel együtt az Újpest elleni mérkőzés után elmondottakat tartom, a keretben frissítésre van szükség. Nem kell arra gondolni, hogy ez máris megkezdődött azzal, hogy Loic Nego a keretből, Kenan Kodro pedig a kezdő tizenegyből maradt ki, előbbi sérült, támadónkkal pedig megbeszéltem, hogy ezúttal nem kap helyet a kezdő tizenegyben. Bekerült viszont Menyhárt Zsombor, igazolva, ha valaki érdemes rá, akkor bátran nyúlunk a fiatalokhoz is.

Török László, a Kisvárda Master Good vezetőedzője: – Győzelem esetén lehet szépíteni az összképet, most viszont nincs mit, nagyon csalódottak vagyunk. A ránk jellemző stílusjegyek az elmúlt két fordulóban nem jelentkeztek, csak bizonyos periódusokban. Ezúttal akkor, amikor kettő nullás hátrányban kerültünk, a második félidőben más fokozatba kapcsoltunk, és akkor vezettünk olyan lendületes támadásokat a labdaszerzésekből, amelyeket korábban. Össze is jött a szépítés, de aztán egyből gólt kaptunk. Sem pozitív, sem negatív értelemben nem szoktunk játékost kiemelni, de sajnos most meg kell említenem, hogy az elmúlt két meccsen kapott hét gól többségében a kapusunk nagymértékben benne volt, pedig a Puskás Akadémia elleni meccs után arról beszéltem vele kapcsolatosan, hogy megérdemli a bizalmat, amit Hindrich Ottó sérülése miatt kapott meg. Hogy valami pozitívval zárjuk, az ősz összességében jól sikerült, top hármas csapatként mehetünk a téli szünetre, de a héten látottaktól a folytatásban több kell.

További eredmények

ZTE–Kecskemét 0–0

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2366 néző, v.: Bognár.

Paks–Újpest 3–1 (1–0)

Paks, Paksi FC Stadion, 2312 néző, v.: Vad II.

Gól: Papp (44.), Hahn (48.), Varga B. 77., illetve Ambrose (68.)

Puskás Akadémia–Debrecen 2–1 (1–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 1670 néző, v.: Csonka.

Gól: Batik (18., 89.), illetve Dzsudzsák (41.)