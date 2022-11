Tipikus egygólos mérkőzés volt a Puskás Akadémia és a Kisvárda Master Good szombati összecsapása. Ezeket a találkozókat egy találattal meg lehet nyerni – annál nagyobb eséllyel, minél később születik meg az a bizonyos gól. Nos, a szabolcsiak kicentizték, ugyanis a beígért kétperces hosszabbításból már csak nyolc másodperc volt hátra, amikor Mario Ilievszki a léc alá bombázott. Antal Péter játékvezető ezután már a középkezdést sem engedte elvégezni, így a Várda 1–0-ra győzött Felcsúton.

– A meccs előtt is mondtam, hogy nagy taktikai csata várható, kérdés, ki hogyan reagál bizonyos dolgokra – értékelt Török László, a Kisvárda vezetőedzője. – A későbbiekben fel lehetett osztani a mérkőzést különböző periódusokra, hiszen néhány percig a hazaiak domináltak és támadtak többet, utána mi, ez így váltakozott egész mérkőzésen. A gólunk előtt volt két-három villanásunk, előtte Navrátil lövését védte a kapus. Onnantól csodálatos passzokkal, Melnik, Navrátil, Lucas kombinációs játékkal felépítettük a támadást Hej átlövéséig. Szerencsével Ilievszki elé pattant a labda, de az nem volt könnyű mozdulat, ahogy berúgta. Az utóbbi időben sokat dolgoztunk a szerencsénkért, kijöttünk a gödörből. Ha most nem is vibrált annyira a játékunk, mint az előző fordulóban, veszélyesek voltunk ezen a meccsen is.

– Bár nincs még itt az ideje a szezon értékelésének, el kell mondanom, hogy nagyon pozitív kohézió uralkodik a csapatban – tette hozzá a tréner. – Mindenkire szükség van és ez tudatosult is a játékosokban. Lucas például helyi ikon létére nem sértődve áll be nyolc percre, ezalatt is tud hozzátenni. Persze senkinek nem esik jól, ha lecserélik, vagy kimarad a csapatból, néha ez látványos is, de azt próbáljuk megértetni a játékosokkal, hogy a legfontosabb a klub, és nem az, hogy hány percet játszik valaki. Azt gondolom, ennek a kezelésében is erős a csapat.

A várdaiaknak jól jöhet az a tapasztalat, amit még a nemzetközi kupaszereplés idején szereztek, hiszen a nyári terheléshez hasonlóan sűrűn követik egymást a mérkőzések: a szombati bajnoki után kedden újra pályára lépnek, ezúttal a Zalaegerszeg ellen.

– Az a csapat van kicsit előnyben, amelyik nem utazik. Ez most a miénk. Vasárnap elvégeztük a regeneráló munkát, hétfőn már a mérkőzés előtti edzést tartjuk. Az fog dönteni, ki hogyan tudott frissíteni, hogyan tud rotál és minőségi változtatást végrehajtani – fogalmazott a mester.

Az ellenfél 18 ponttal az ötödik helyről várja a folytatást. A két csapat augusztus 21-én csapott össze egymással, akkor Tajti Mátyás tizenegyesből szerzett találatára Driton Camaj ugyancsak büntetőből válaszolt, majd a második félidőben Bohdan Melnik duplája döntött (1–3). A zalaiak elmúlt három bajnoki mérkőzésén mutatott játékából nehéz kiindulni, hiszen a Honvéd elleni botrányos meccset a bombaerős Ferencváros elleni vereség követett, múlt szombaton pedig úgy verték meg az Újpestet, hogy majdnem a teljes második félidőt emberhátrányban játszották.

– Ami nem szakmai, azzal nem foglalkozunk – szögezte le Török László. – Inkább összességében tudom elmondani a ZTE-ről ugyanazt, mint a negyedik forduló előtt. Az utóbbi években pozitív változás, nagy fejlődés tapasztalható a klubnál. Ezt továbbra is tartom. Vannak kiemelten jó mérkőzéseik, volt, hogy két meccsen kilenc gólt szereztek. Megvan az alap csapatuk, ami nagyon erős, de mindegy, ki játszik, nagy meglepetés nem fog érni minket, mert feltérképeztünk mindenkit. A legfontosabb, hogy mi legyünk rendben, frissen játsszunk és koncentráljunk!

A mérkőzés kedden 18 órakor kezdődik a Várkerti Stadionban.