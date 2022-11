A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője rendkívül magabiztos vívással nyerte meg az egri Kerekesszékes Vívó Világkupát, ahol a fináléban egyik legnagyobb riválisát, a tokiói paralimpia bajnok, lengyel Adrian Castrót múlta felül 15:11-re. Mivel ez volt az első kvalifikációs viadal, így a szabolcsi sportoló már közelebb került a 2024-es párizsi paralimpiai kvóta felé.

– Boldog vagyok és nagyon örülök annak, hogy már az első kvalifikációs versenyen aranyérmet szereztem. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik segítették a munkámat. Őszintén szólva még nem nagyon tudtam feldolgozni ezt a sikert, szükségem van még néhány hétre ahhoz, hogy felfogjam, hogy milyen komoly ellenfeleket győztem le, ráadásul hazai közönség előtt. Külön öröm, hogy végre megtört a rossz sorozatom a lengyel Castróval szemben, aki szinte minden alkalommal megállított a korábbi versenyeimen. Bosszantó volt, hogy miután kikaptam tőle, ő utána rendre az aranyéremig menetelt – mondta Tarjányi István a Nyíregyházi Sportcentrum által tartott keddi sajtótájékoztatón.

A sportoló felkészülését Pákey Béla irányítja, aki elmondta, hogy a kvalifikációs sorozat tíz versenyt tartalmaz, melyek mind nagyon fontosak, aki nem indul ezeken el, az eljátssza az esélyét arra, hogy olimpiai kvótát szerezzen.

– Egy ilyen kvalifikációs versenyen már a legjobb nyolc közé bejutni is nagyon-nagyon nehéz dolog. Érmet nyerni még ettől is nehezebb, megnyerni pedig egészen fantasztikus dolog. Pisti ezzel be tudta bizonyítani, hogy mekkora küzdeni tudás és mekkora profizmus lakozik benne. Hazai pályán, nagyon komoly ellenfeleket győzött le, olyanokat, akik ellen korábban még nem sikerült győznie. Ez hatalmas fegyvertény, amely az önbizalom szempontjából is nagyon jól jön. Nem szabad azonban abba a hibába esni, hogy hátradőljünk és azt gondoljuk, hogy már sínen vagyunk, mert az ellenfeleink most azon dolgoznak, hogy miképp győzzenek le minket. A legfontosabb, hogy mentálisan egyben maradjon a felkészülésünk, ezért a célért pedig mindent meg is fogunk tenni – tette hozzá Pákey Béla.

A felkészülés során nagyon sokat segített, hogy gyógytornász és sportpszichológus is segítette a munkát. Mindenféleképpen ki kell emelni, hogy Egerben nem ő volt az egyedüli nyíregyházi sportoló, hisz Csépke Bence első komolyabb világkupa versenyén vehetett részt, ahol a direkt kieséses táblára került.

– A gyógytornászra azért van szükségünk, mert a kerekesszékes vívás féloldalas mozgásforma. Szinten kell tartani a felsőtest egészét, hogy ne csak féloldalt fejlődjön az izomzat. A torna lehetővé tette azt, hogy István mozgása a székben sokkal tágabb spektrumban tudjon megvalósulni, ezáltal pedig új taktikai dolgokat tudott megtanulni és a verseny során kamatoztatni. Nem csak Pisti volt ott a világkupán, hanem Csépke Bence is, aki egy hosszabb kihagyás után tért vissza, s igencsak biztató volt a teljesítménye. Reméljük, hogy ő is el fog tudni indulni azon az úton, amelyet Pisti már javában jár – zárta mondandóját a tréner.

Tarjányi István legközelebb a november 29-én kezdődő varsói (Lengyelország) Európa-bajnokságon szerepel, ám a legfőbb cél, a 2024-es párizsi paralimpia.