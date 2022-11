Mint az ismert, a Fatum-Nyíregyháza élvonalbeli női röplabda-csapata kedden megvált Leonidasz Gaitanakisz vezetőedzőtől, így a csütörtök esti Szent Benedek RA elleni hazai bajnoki mérkőzésre Pampuch Csaba másodedző készítette fel a csapatot.

A mieink jól kezdték a mérkőzést, a szett végén azonban két szettlabdája volt a vendégeknek. Ekkor viszont a Nyíregyháza pillanatai következtek, Yagmur Karaoglu ászt nyitott, majd Anija Jurdza befejezte a játékrészt. Aztán egyenlítettek a balatonfürediek. A harmadik szettet magabiztosan hozta a lelkesen játszó Fatum. A lendület tovább tartott, így a Nyíregyháza megnyerte a mérkőzést.

– A pálya szélén úgy éltem meg ezt a rangadót, mint egy bajnoki döntőt. Nagyon jól esett, hogy ennyien bíznak bennem. Játékosként is az utolsó vérig küzdöttem, ennek szellemében küldtem pályára a lányokat is, különben nincs értelme az egésznek – mondta a lefújás után Pampuch Csaba, a Fatum másodedzője.

A csapat jól láthatóan felszabadultan, dinamikusan játszott.

– Az elmúlt napok arról szóltak, hogy a lányok visszataláljanak önmagukhoz. Egyszerűsítettük a játékunkat, sokat mezőnyöztünk, jobb volt az ütő teljesítményünk is és ami a legfontosabb volt, hogy a lányok elhitték, hogy meg tudják csinálni.

Jópár játékos kiemelkedőt produkált, legszembetűnőbb azonban az volt, hogy a centerek sokkal több labdát kaptak és jól is értékesítették azokat.

– A labdaelosztásokban a feladókra hagyatkoztam, szabad kezet kaptak, a játékszituációk függvényében ők döntötték el, hogy kinek adják a labdát. Mint sivatagban a víz, úgy kellett nekünk ez a három pont, igazi csapatként nyertük meg ezt a mérkőzést – zárta Pampuch Csaba.

A Fatum-Nyíregyháza, a klub ígérete szerint már új vezetőedzővel a kispadján, jövő pénteken az MTK vendégeként folytatja a bajnokságot.