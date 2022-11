Hét nyeretlen összecsapás után győzelmi reményekkel lépett pályára a Hübner Nyíregyháza BS, amely a Szedeákot fogadta. Mivel a vendég szegedi klub mindössze egyetlen sikerrel a háta mögött érkezett a szabolcsi megyeszékhelyre, így mindkét csapatnak égető szüksége volt a győzelemre.

Gyors kosárváltással kezdődött a mérkőzés, majd a hazaiaknak átmenetileg sikerült ráerőltetniük az akaratukat a vendégekre. 9-6-os vezetés után azonban egy 9-0-s futással vette át a vezetés a Szedeák, amit már Pethő Ákos vezetőedző sem hagyhatott szó nélkül. Az időkérés után keményített a védekezésén a Blue Sharks, ám a negyed vége a Szegednek sikerült jobban, így az első játékrészt követően 18-24 állt az eredményjelzőn.

A második negyed elején is jobban dobtak a csongrádiak, akik pillanatok alatt tízpontos előnyre tettek szert, így a Hübner kénytelen volt ismét időt kérni. A hazaiak játéka ellenben a folytatásban is pontatlan maradt, Dolezájék elkezdtek kapkodni, miközben a másik oldalon Starovlah elsőként érte el a tíz dobott pontot. Szerencsére Darius Perry ezúttal jobb napot fogott ki, mint legutóbb, egymásutánban szerzett kosarai révén látótávolságon belül tartotta övéit. Harrison Henderson is jól szállt be a padról, így a nagyszünetre már csak hat pontnyi előnye maradt Desmond Washintonéknak.

Henderson kosarával kezdődött a harmadik felvonás, melyben a látványos játék helyett inkább a küzdelem dominált, a vendégek tartották hat-nyolc pontos előnyüket. A negyed utolsó perceiben Washington tripláival tíz pont fölöttivé vált a kék mezesek fórja.

Gyors nyíregyházi kosarakkal indult az utolsó játékrész, minek eredményeképpen a vendégek azonnal időt is kértek, hisz öt pontra csökkent a Kék Cápák lemaradása, akik folyamatosan bíztatták, hajtották egymást. Washington azonban tarthatatlannak bizonyult, mindig akkor süllyesztett el egy hármast, amikor arra a leginkább szüksége volt a Szedeáknak. 69-75-el fordultak a csapatok az utolsó két percre, amikor is egy sportszerűtlen hibát fújtak Williamsre - Bodnár mindkét büntetőjét értékesítette, ezzel lényegében el is döntve a meccse, pláne úgy, hogy a következő nyíregyházi támadást követően, a szegediek faultja után technikait ítéltek a hazaiak kispadja ellen. Mindezek ellenére dicséret illeti a szabolcsiakat, akik ezt követően sem adták fel, Bazsó büntetői és Perry zsákolása után négy pontra jöttek fel, azt már csak halkan jegyezzük meg, hogy egy újabb kétes szituáció után ismételten csak technikaival jutalmazták a játékvezetők Mokánszkiékat.

Kosárlabda: NB I./A csoport, 8. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Naturtex-SZTE-Szedeák 78–86 (18–24, 18-18, 18–21, 26–23)

Continental Aréna, 250 néző, v.: Benczur, Sörlei, Szilágyi.

Nyíregyháza: Perry 23/3, Dickerson 20, Mokánszki, Williams 8, Bazsó 9/3. Csere: Henderson 14, Kiss, Kass, Dolezaj 4, Szobi. Vezetőedző: Pethő Ákos.

Szeged: Washington 24/12, Roberson 20, Bognár 13, Starovlah 13/6, Polányi. Csere: Person 10/6, Balogh, Filipovic 2, Kovács 4. Vezetőedző: Simándi Árpád.

A mérkőzés alakulása: 3. perc: 9–6, 5. p.:9–13, 9. p.: 18–18, 14. p.: 20–30, 17. p.: 27–36, 19. p.: 34–40, 25. p.: 44–51, 30. p.: 52–63, 35. p.: 60–67, 37. p.: 67–74, 40. p.: 78–86.

Kipontozódott: Williams (39.), illetve Starovlah.