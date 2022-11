Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 13. forduló

Vásárosnamény–Kállósemjén 0–2 (0–1)

Vásárosnamény, v.: Hegedűs.

Vásárosnamény: Kardos – Géci, Szőcs, Bátyi, Szabó R. (Berec), Deskó (Illés), Kopor, Barta, Vereytsi (Nagy), Deák, Orosz. Edző: Unchiás Rémusz.

Kállósemjén: Jenei – Marozsán, Törtei (Docsa), Hamza, Szabó I. (Tóth), Danó, Vass, Fodor, Lakatos, Gömze, Pekk. Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko.

Gól: Gömze 2. Ifi: 0–1.

Unchiás Rémusz: – Teljesen egyenrangúak voltunk a Kállósemjénnel. Nálunk adódott az első ziccer, amit elpuskáztunk, viszont ezek után kaptunk egy gólt helyzet nélkül – minden mérkőzésnek megvan a maga lélektana –, ezt követően szaladtunk a győzelem után, de sajnos nem jártunk sikerrel, nem sikerült gólt lőnünk.

Gáll László elnök: – Nagyon örülünk ennek a győzelemnek, nagy pozitívuma a meccsnek, hogy kapott gól nélkül hoztuk le. Mindenki maradéktalanul betartotta, amit elterveztünk, helyzeteinket és góljainkat tekintve megérdemelten hoztuk el a három pontot. További sok sikert kívánunk a szimpatikus Naménynak!

Csenger–Tarpa 4–4 (0–3)

Csenger, v.: Paráda.

Csenger: Korompai (Sass) – Szedlacsek, Popovics (Jónás), Nagy, Csorvási, Nyéki, Bence, Osváth, Gaál, Lengyel (Katona), Barcsay M. Edző: Barcsay István.

Tarpa: Zenikov – Zayka, Dolináj, Bodan (Kuchynskyi), Hilka (Palchei), Romanchuk, Lohvincuk, Herman, Kostik, Pryhoda (Kobály), Druzhbliak. Edző: Bubis Iván.

Gól: Barcsay M. 2, Csorvási, Nagy, illetve Zayka, Romanchuk, Kostik, Kobály.

Barcsay István: – Az első félidőben is jól játszott a csapat, csak sajnos az ellenfél rúgta a gólokat. A második játékrészben rendeztük sorainkat, mondtam a fiúknak, hogy felejtsék el az első félidőt és koncentráljunk a másodikra. Ezt maradéktalanul teljesítették. A látottak alapján megérdemeltük a döntetlent úgy, hogy négy nulláról sikerült visszahozni a mérkőzést! Gratulálok a fiúknak!

Bubis Iván: – Nincsenek szavaim, négy nulláról nem tudtuk megnyerni a mérkőzést. Jobb, ha most nem mondok semmit...

Mátészalka–Nagyhalász 4–2 (3–0)

Mátészalka, v.: Kondor.

Mátészalka: Budaházi M. – Lyáh, Sárosi, Csáki, Gergely M. (Paragh), Magyari, Bodó (Szántó), Gergely B., Budaházi L. (Szabó), Drabik, Szokolai (Farkas). Edző: Kiss Tamás.

Nagyhalász: Kőrösi – Varga, Tóth L., Tóth G., Kölcsi, Kerekes, Babják, Korsoveczki, Rőth, Bajusz (Imre), Oláh. Edző: Nagy Lajos.

Gól: Lyáh 2, Babják, Szokolai, illetve Imre, Oláh.

Kiss Tamás: – Az volt a célunk, hogy itthon tartsuk a három pontot, ami sikerült is. A második félidőben mutatott játékkal azonban nem vagyok elégedett, ennek ellenére gratulálok a csapatnak!

Nagy Lajos: – Hetek óta megnyerjük a mérkőzések második félidejét, az első félidővel kell kezdenünk valamit. Furcsa mérkőzés volt, néha úgy néz ki, hogy játékosaimmal bármit megtehetnek, akár a lábukat is törhetik, büntetlenül szájba is vághatják őket. Ez pedig igazságtalanság!

Nyírmeggyes–Kemecse 3–5 (1–4)

Nyírmeggyes, v.: Papp.

Nyírmeggyes: Zán (Schupler) – Sivadó (Hornyák), Nagy, Török, Éles, Ács, Batizi Pócsi (Gönczör), Preg, Folytán, Máté (Domokos), Molnár. Edző: Kovács László.

Kemecse: Baráth – Boda (Mészáros G.), Majoros, Ádám, Szaffián, Törő, Phrakonkham (Bárdos), Hokk Á. (Mészáros M.), Balogh (Szilágyi), Hokk B., Sándor. Edző: Resán Attila.

Gól: Török 3, illetve Ádám 3, Hokk B., Törő. Ifi: 6–0.

Kovács László: – Sok oldalú mérkőzésen vagyunk túl. A meccs első periódusában rengeteg hibával játszottunk, aminek az lett az eredménye, hogy nagy előnyre tettek szert a vendégek. A második félidőben mutatott játék miatt dicséret illeti a csapatot. További sok sikert a Kemecsének, gratulálok az ifi csapat győzelméhez!

Resán Attila: – Ádám Dénes mesterhármasával három pontot szereztünk.

Mándok–Nyírbéltek 0–1 (0–0)