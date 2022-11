Megyénk két első osztályú futsalcsapata felemás eredmények után várhatja a 11. fordulót. Mint ismert, a Nyírbátor nagyon fontos győzelmet aratott legutóbb, hiszen sorozatban elszenvedett nyolc vereség után 2–1-re megverte az ELTE-BEAC-ot. Az Á Stúdió Futsal Nyíregyházának ugyanakkor megszakadt az újoncok elleni remek sorozata – míg eddig az összes elsőévest felülmúlta, múlt hétfőn fordulatos meccsen alulmaradt a Ruebolával szemben (4–6).

Hétfőn egyik gárdánknak sem lesz könnyű feladata. A Nyírbátor Debrecenben lép pályára. A vendéglátó DEAC ugyan a középmezőnyben áll, az újoncok ellen nagyon magabiztosan szerepel, mindegyiket legalább ötgólos különbséggel verte meg, és az előző fordulóban Szombathelyen elért döntetlen is szép eredmény. A Nyíregyháza ellenfele, a Kecskemét is hasonlóan jól teljesít az újoncok ellen, nemrég pedig az éllovas Veszprémet is legyőzte. Tovább nehezíti a stúdiósok feladatát, hogy a Bács-Kiskun megyeiek hazai pályán még nem szenvedtek vereséget.

Futsal: NB I.

Pénteki eredmények: Veszprém–Berettyóújfalu 4–3, Rubeola–Haladás 0–8.

A bajnokság állása

1. Veszprém 11 9 1 1 44-21 28

2. Berettyóújfalu 11 9 - 2 46-23 27

3. Haladás 11 7 2 2 67-24 23

4. Aramis 10 7 1 2 41-24 22

5. Kecskemét 10 6 2 2 47-27 20

6. DEAC 10 5 3 2 43-17 18

7. Újpest 10 4 1 5 33-33 13

8. Nyíregyháza 10 3 - 7 29-48 9

9. MFA 10 3 0 7 20-47 9

10. Nyírbátor 10 2 - 8 19-47 6

11. Rubeola 11 1 1 9 19-56 4

12. ELTE-BEAC 10 - 1 9 13-54 1