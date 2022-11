Öt bajnokiból álló veretlenségi sorozat után borzasztó mérkőzéssel folytatódott a Kisvárda Master Good NB I.-es szereplése. A szabolcsiak kedd este a Zalaegerszeget fogadták az idei utolsó hazai mérkőzésükön. Kulcskérdés volt, hogy melyik gárda lesz frissebb, mivel három nappal azt megelőzően mindkét együttes pályán volt.

Az első félidő azt mutatta, hogy a vendégek vannak jobb állapotban. A zalaiak többet birtokolták a labdát, nyomást helyeztek ellenfelükre és még a játékrészben meg is szerezték a vezetést.

A kisvárdai szakmai stábnak nagy változtatást kellett végrehajtania a szünetben. Beállt négy alapember, akik lendítettek a játékon, fordulást követően azonnal úgy nézett ki a Várda, ahogy azt mindenki megszokhatta, átvette a mérkőzés irányítását, nagyon közel járt az egyenlítéshez. Ehelyett a ZTE elszaladt egy kontrával, a mérkőzés legjobbja, Eduvie Ikoba megszerezte a második találatát, ezzel lényegében lezárta a mérkőzést. Idő még volt hátra, ám a játékban innentől nem volt benne, hogy a hazaiak visszajöhetnek a meccsbe – a vége 0–3 lett.

– Semmilyen visszacsatolás nem jött abból, hogy három-négy embert kicserélünk a kezdőben és tudnak lendíteni játékunkon – értékelt Török László vezetőedző. – Nem szeretnék elmarasztalni senkit, de az első félidő értékelhetetlen volt. A másodikban négyet cseréltünk, minőségben többet tettünk hozzá elöl, volt tizenöt percünk, amikor a kisvárdai stílusjegyek jelentkeztek. Akkor sajnos nem sikerült gólt szerezünk, valószínűleg más lett volna a mérkőzés végkimenetele. Ehelyett kaptunk még egy gólt kontratámadásból. A két mérkőzés között azt mondtam, az dönt a keddi összecsapásról, hogy a két pihenőnapot ki hogyan töltötte el. Mi valószínűleg rosszul csináltuk, szemmel láthatóan frissebb volt az ellenfél, minden lepattanó labda, második labda a vendégeké volt, ebből hatékony támadásokat vezettek, ugyanakkor jól visszazártak, védekezésben is lendületesek voltak. Fel kell emelni a fejeket, gyorsan le kell zárnunk ezt a meccset és eredményesen szerepelni az utolsó fordulóban.

A Kisvárda vasárnap Székesfehérváron játssza az idei utolsó mérkőzését.

Labdarúgás: NB I., 15. forduló

Kisvárda Master Good–Zalaegerszegi TE 0–3 (0–1)

Várkerti Stadion, v.: Kárpály (Márkus, Belicza).

Kisvárda: Odincov –Hej, Kravcsenko (Vranjanin, 65.), Kovacic, Peteleu – Melnik, Lucas (Karabeljov, a szünetben) – Asani, Ötvös (Makowski, a szünetben), Vida (Camaj, a szünetben) – Ilievszki (Mesanovic, a szünetben). Vezetőedző: Török László.

ZTE: Demjén – Huszti, Mocsi, Kálnoki-Kis, Bedi – Szankovics – Szendrei (Szafronov, 89.), Tajti, Szalay (Németh, 85.), Gergényi – Ikoba (Manzinga, 72.). Megbízott edző: Julian Jenner.

Gól: Ikoba (37., 60.), Manzinga (87.).

Gólleírás

37. perc: szöglet után Gergényi adott be, Ikoba 6 méterről a kapuba fejelt, 0–1.

60. perc: Ikoba nem tudta elvinni a labdát Kravcsenko mellett, 14 méterről így is előtte, labdája laposan a jobb alsóba vágódott, 0–2.

87. perc: labdát szerzett a ZTE, Mocsi indította a saját térfeléről startoló Manzingát, aki egyedül törhetett kapura, ellépett Odincov mellett is, majd a 11 méterről az üres kapuba gurított, 0–3.