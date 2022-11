A Hübner Nyíregyháza BS nagyon rossz rajtot vett a férfi kosárlabda NB I./A csoport új idényében. A Cápák az első hat meccsükből négyet idegenben játszottak, Kecskeméten, Debrecenben, Szombathelyen és Oroszlányban is nagy különbséggel kaptak ki, a két hazai találkozójuk szorosabban alakult, de mindkét találkozó végjátékát elrontották, így a Szolnok és a Paks ellen is vereséget szenvedtek.

Sokan hiányolják azt, hogy míg az előző idényben szinte tökéletes volt a légiósválasztás, addig a mostani külföldi ötös mindegyikének voltak már gyengébb mérkőzései és egyikük sem képes huzamosabb ideig kiemelkedően teljesíteni. Ezt részben magyarázni lehet a gazdasági helyzettel. A klub ügyvezetője, dr. Mohácsi Máté, hogy a csapat már az előző szezonban is a legkisebb költségvetésű gárda volt az élvonalban, ehhez képest a mostani idénynek 10 százalékkal kisebb büdzsével futott neki. Az energiaválság okozta gazdasági helyzet a szponzorokat is jelentősen érinti, valamint a dollár és az euró árfolyam emelkedése miatt értelemszerűen a játékosok ára is emelkedett, vagyis a tavalyi áron reálisan nem lehet ugyanolyan szintű légióst szerződtetni.

Mint fentebb említettük, a sorsolás sem volt kedvező, ám az ügyvezető mindezek mellett sem akar kifogásokat keresni, kudarcként éli meg az első válogatott szünetig nem nyert meccset a csapata.

– Amikor megláttam a sorsolást, nem örültem, tudtam, hogy fiatal, újonc légiósokkal teli csapattal nehéz lesz ez a menetrend – mondta el dr. Mohácsi Máté. – Így is azt vártam, hogy a hat mérkőzésből minimum egyet megnyerjünk, ne úgy kezdjünk, mint tavaly. Sajnos nem sikerült ezt megugranunk. Ez a mérleg a körülmények és a sorsolás ellenére is kudarc számomra. Tavaly láttuk, hogy nulla hattal sincs még veszve semmi, két csapat is csak egy győzelemmel áll jobban, ezt az első kör második felében be lehet hozni.

Ehhez azonban változtatni kell! A sportvezető szerint a szakmai stábnak meg kell találni azt a játékot, ami jobban illik ehhez a gárdához. A légiósok és a magyar játékosok szereplése mellett sem ment el szó nélkül. A gyenge teljesítmények mellett nagy probléma, hogy a tavalyi gárdához képest a jelenlegiben nincs mentálisan igazán erős vezéregyéniség a csapatban.

– Az első három-négy fordulóban nehéz lett volna megkülönböztetni bizonyos légiósokat a magyaroktól, mert nem nyújtottak olyan teljesítményt, ami elvárható volt. Megnézzük, milyen lehetőségeink vannak, de szükséges beavatkozni a légióskontingensbe. Itt tehát biztosan lesz változás, a következő napokban kiderül, miben változtatunk, az azonban nem várható, hogy valakit kétszer olyan jó, vagy kétszer drágább játékosra cserélünk – szögezte le.

– Mindig központi kérdés a magyar mag, így van ez most is – tette hozzá. – Amíg nem lesznek megfelelő magyar teljesítmények, addig nem fogunk senki ellen mérkőzést nyerni. A magyarok nagy részének a hozzáállásával, az edzői utasítások betartásával nincsen gond. Vannak olyanok, akik ebben sem járnak élen, de összességében a hozzáállással nincs probléma. A teljesítmény viszont nagyon gyenge. A következő hét mérkőzésen bizonyíthatnak, mindenki tiszta lappal indul és lehetőséget kap, viszont aki nem bizonyítja, hogy helye van az első osztályban, az nem lehet véletlen, hiszen akkor már 13 mérkőzésen leszünk túl. Bízom benne, hogy gatyába rázzák magukat. Minden segítséget megadunk nekik, legyen az mentális vagy fizikai munka. A magyarok nélkül biztosan nem leszünk sikeresek.

A Blue Sharks három hét szünet után hazai pályán folytatja a bajnokságot. A sűrű menetrend tartogat nyerhetőnek tűnő mérkőzéseket, amiket most már kötelező lesz behúzni.

– Az első körben hátralévő hét mérkőzésből négyet itthon játszunk, három-négy győzelem szükséges lenne, ne dőljön el már az első körben, hogy az utolsó vagy utolsó előtti helyen végzünk. Ehhez meg kell szerezni az első győzelmet, hogy átszakadjon a gát és elinduljunk felfelé. Mindenkinek magába kell néznie és a nulláról elindítani a munkát, hogy „új bajnokság kezdődjön”, mert az eddigi irány nem volt jó. Bízom magunkban, a következő hét mérkőzésen bizonyíthat mindenki – zárta szavait dr. Mohácsi Máté.

A férfi kosárlabda NB I./A állása

1. Szolnok 6 5 1 526–437 0.917

2. Szombathely 6 5 1 500–431 0.917

3. Alba Fehérvár 6 4 2 552–456 0.833

4. ZTE 6 4 2 509–493 0.833

5. Kecskemét 6 4 2 444–459 0.833

6. Körmend 5 3 2 425–420 0.800

7. Paks 6 3 3 461–460 0.750

8. Kaposvár 6 3 3 505–514 0.750

9. Sopron 6 3 3 453–466 0.750

10. Oroszlány 6 3 3 451–494 0.750

11. DEAC 6 2 4 433–462 0.667

12. Szeged 5 1 4 399–424 0.600

13. Bp. Honvéd 6 1 5 409–449 0.583

14. Nyíregyháza 6 – 6 413–515 0.500

Az első körből hátralévő mérkőzéseink

November 19.: Nyíregyháza–ZTE

November 23.: Nyíregyháza–Szeged

November 26.: Körmend–Nyíregyháza

December 2.: Nyíregyház–Alba Fehérvár

December 10.: Bp. Honvéd–Nyíregyháza

December 18.: Nyíregyháza–Kaposvár

December 21.: Sopron–Nyíregyháza