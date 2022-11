Tudja Dávid: – A Kemecse igazolta jó hírét, az egész mérkőzésen jól játszott, megnehezítették a dolgunkat, de úgy gondolom, hogy az összkép alapján jól játszottunk. További sok sikert szeretnénk kívánni a Kemecsének!

Resán Attila: – Minden elismerésem a fiaimnak, egy ilyen összetételű csapat ellen maradandót hoztak le a pályáról.

Mátészalka–Nyírbéltek 2–0 (2–0)

Mátészalka, v.: Kosztyu János.

Mátészalka: Szilágyi – Hevele (Paragh), Lyáh (Szántó), Sárosi, Csáki, Gergely M. (Szabó), Magyari (Farkas), Bodó, Gergely B., Fejes, Drabik (Szokolai). Edző: Kiss Tamás.

Nyírbéltek: Ritli – Ricsei, Bákai (Kóka), Boldizsár, Szabó Á., Szabó S., Orosz, Fleisz (Nemes), Sárga B., Sárga Zs., Jónucz. Edző: Körmös Miklós.

Gól: Gergely, Bodó.

Kiss Tamás: – Nagy gratuláció az egész csapatnak, mivel végig kontroll alatt tudtuk tartani az egész mérkőzést!

Körmös Miklós: – Gratulálok a csapatomnak az egész idényben nyújtott teljesítményhez! Úgy érzem, megdolgoztak érte a srácok ezen a mérkőzésen, egyenrangú ellenfelei voltunk a Mátészalkának. Sajnos két elkerülhető gólt kaptunk, amihez csak gratulálok a Szalkának és további sok sikert! A téli pihenőre mindenkinek jó pihenést kívánok!

Nyírmeggyes–Kállósemjén 0–8 (0–3)

Nyírmeggyes, v.: Tomori.

Nyírmeggyes: Zán (Schupler) – Domokos (Hornyák), Sivadó, Nagy, Ács, Batizi Pócsi, Preg (Csatári), Folytán, Máté, Gönczör, Molnár. Edző: Kovács László.

Kállósemjén: Ovszijenko (Jenei) – Marozsán (Szabó), Törtei, Hamza, Danó (Bodnár), Vass, Fodor (Gyulai), Pekk, Lakatos B., Gömze, Kornutyak (Docsa). Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko.

Gól: Hamza, Gömze 2-2, Nagy (öngól), Törtei, Szabó, Bodnár.

Kovács László: – Ilyenkor jobb csendben maradni, gratulálok a vendégcsapat nagy különbségű győzelméhez.

Gáll László: – Gratulálok az egész csapatnak, úgy gondolom, hogy ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk. Köszönjük szépen a Nyírmeggyesnek a vendéglátást, amit tavasszal viszonozni fogunk és további sok sikert kívánunk!

Mándok–Balkány 4–1 (1–1)

Mándok, v.: Takács.

Mándok: Lőrincz – Köblös, Koszta, Lusánszki, Maroda, Gyüre (Szücs), Baglyos, Lakatos, Molnár Zs., Listván (Csáki), Cservenyák. Edző: Dolhai Máté.

Balkány: Kanócz – Selymes (Horváth), Tóth, Haller (Fodor), Vasas, Tőkés, Németi, Pallai, Kerecsen, Mányi, Molnár Sz.(Sándor). Edző: Mirgai László.

Gól: Gyüre 2 (a másodikat 11-esből), Baglyos (11-esből), Molnár Zs., illetve Molnár Sz. Kiállítva: Maroda (60.).

Dolhai Máté: – A győzelmet Lakatos Balázs kisfia, Milán születésére és Szücs Lajos kapusunk búcsúzására ajánlja fel a csapat. Előbbinek sok boldogságot, jó egészséget, utóbbinak pedig sok sikert kívánunk az új munkahelyén. Megérdemelt győzelem volt, sajnálom a kiállítást. Nagyon jól tért vissza a sérülése után Nándi, aki soha nem okozna szándékosan sérülést. Most sem volt ez a szándéka, de elég nagy lendülettel történt az összecsapás, mindkét játékosnak a labda megszerzése volt a célja. Köszönöm a csapat féléves munkáját, ami lehetett volna eredményesebb, de tanulunk a hibákból. Mindenkinek jó pihenést kívánok!

Mirgai László: – Az első félidőben megszereztük a vezetést egy nagyon szép támadásból, majd az ellenfél egy jó megvillanás után kiegyenlített. A negyvenötödik percben a kapusra vittük a labdát, kihagytuk a lehetőséget, így ahelyett, hogy előnybe kerültünk volna, a második félidő elején óriási védelmi hibából büntetőt rúghatott a hazai csapat, ez lelkileg padlóra küldte a társaságot. A folytatásban újabb pontrúgásból kaptunk gólt, az egyes asszisztens pedig belengetett egy tizenegyest, innentől kezdve már nem volt kérdéses a meccs kimenetele.

Tarpa–Újfehértó 0–1 (0–1)

Tarpa, v.: Papp.

Tarpa: Zenikov – Gál, Dolináj, Zajka, Bodan, Barta, Moticska, Herman, Druzbljak, Lovincsuk (Kucsinszki), Kobály. Edző: Bubis Iván.

Újfehértó: Nagy – Csáki, Simonka, Szilágyi (Ács), Somogyi (Bodnár), Varga (Papp), Angyal (Mezei), Hudák, Zámbó (Tábori), Pallai, Daróczi. Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Somogyi.

Bubis Iván: – A megyei első osztály legjobb csapatával játszottunk. Az első félidőben egy óriási hibát követően meg is szerezték a vezetést, amit végig meg tudtak tartani, emellett le is zárhatták volna a meccset. Viszont a második félidőben úgy gondolom, rászolgáltunk volna az egy pontra. Jó pihenést mindenkinek!

Piskóti Zsolt: – Ezt a meccset kicsit nehézzé tettük magunknak, mert sok helyzetet elpuskáztunk. Azt mindenképp hozzátenném, hogy egy nagyon erős és jól játszó ellenfelet győztünk le. Gratulálok a srácoknak, mert zsinórban nyolc mérkőzést hoztunk le kapott gól nélkül és az őszi első helyezést sikerült elérni. Hátradőlni egyáltalán nem fogunk, mert tudjuk, hogy messze még a vége. Gratulálok az ificsapat dobogós helyezéséhez is és a játékvezetői hármas remek munkájához!

Nagyecsed–Nyírbátor 2–4 (2–2)

Nagyecsed, v.: Oláh.

Nagyecsed: Makó – Sarkadi G. (Tóth), Zámbó, Nyíregyházi, Pócsi, Bulyáki A., Kóka (Demeter), Terdik (Somlyai), Urbin, Erdős (Bulyáki B.), Rácz. Edző: Kósa József.

Nyírbátor: Kiss – Czerula, Kovács, Sőre, Danó (Lukács B.), Varga (Bakó), Erdei, Seres, Hegedüs, Török (Sitku), Lukács T. (Pálvölgyi). Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Gól: Nyíregyházi 2, illetve Czerula, Török, Hegedüs, Sitku.

Kósa József: – A mérkőzés elején gyors gólváltás volt, a végén sajnos nem jöttünk ki jól a párharcokból és ezért vesztesen kellett elhagynunk a pályát.

Erdei Zoltán: – Nagyon nehéz talajú pályán úgy gondolom, hogy megérdemeltük a győzelmet. Vár ránk még egy utolsó mérkőzés és ezzel a hozzáállással van ott keresnivalónk.