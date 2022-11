Talán még a sportot nem kedvelő honfitársaink között sincs olyan, aki ne hallott volna minden idők legjobb magyar labdarúgó-válogatottjáról, az Aranycsapatról, és az együttes legendás játékosairól, élükön Puskás Ferenccel. Az a nemzeti tizenegy megnyerte az 1952. évi helsinki olimpiát, második lett az 1954-es svájci világbajnokságon, mégis mindenki az „Évszád mérkőzésének titulált”, 1953. november 25-én lejátszott, 6–3-as magyar sikerrel végződött Anglia–Magyarország mérkőzéssel köti őket össze.

Az angolok azelőtt sosem szenvedtek vereséget a londoni Wembley Stadionban, így ennek a világraszóló sikernek az emléke előtt tisztelegve lett november 25-e a Magyar Labdarúgás Napja.

Szilágyi Zoltánt egy Loki-drukkernek sem kell bemutatni, mindenki Zolibá'-ja több évtizedig állt a DVSC kötelékében, előbb játékosként, aztán többek között technikai vezetőként tett meg mindent a piros-fehérekért. A magyar labdarúgás szerelmeseként gyermekkorától végigkövette hazánk fociját, megélve sok sikert és mélypontot is.

– Az Aranycsapat miatt szerettem bele a labdarúgásba – elevenítette fel a Haonnak. – A szomszédságunkban lakott egy színész házaspár, nekik volt rádiójuk a lakásban, és az autójukban is.

Amikor meccs volt kitették a lakás ablakába a rádiót, és a kocsiban is bekapcsolták, mert egy-egy ilyen alkalomkor 80-100-an is összegyűltünk.

Természetesen mindenki a 6–3-ról beszél, de számomra – talán mert még kicsi voltam – az 1954-es svájci világbajnokság az emlékezetesebb: a csoportkörben megvertük 9–0-ra Dél-Koreát, majd az NSZK-t 8–3-a. A negyedöntőben a brazilok múltuk felül 4–2-re, majd a legjobb négy között a címvédő Uruguayt hosszabbítás után ugyancsak 4–2-re. A fináléban ismét a németek voltak az ellenfeleink, itthon szinte mindenki biztos volt benne, hogy miénk lesz az aranyérem. Vezettünk is 2–0-ra, de az NSZK fordított és ugye nyert. A lefújás után ott sírtunk a rádió előtt, hogy elbuktuk a döntőt. Az én véleményem, hogy nem csak a szurkolók, hanem a csapat is elhitte, hogy nem lehet gond. De a németek már abban az időben is filmezték az ellenfelet, főleg a mieinket, és alaposan felkészültek belőlünk másodjára. Meg ugye az a hír járja, hogy a mieink már a meccs előtt is buliztak - tárta szét a karját. – Sokat gondolkodom a magyar fociról, Vitos György barátom remek könyveket írt róla és a Lokiról is, azokból a kötetekből rengeteg érdekességet meg lehet tudni a labdarúgásunkról. Én már megéltem sok mindent, rosszat, jót is. Szerencsére a közel harminc évig tartó hanyatlás után az elmúlt időszakban újra felfelé ível a magyar foci – hangsúlyozta.

A több évtizedes Lokinál eltöltött időszaka alatt Szilágyi Zoltán sok remek futballistát látott a pályán de elmondása alapján a vasárnap a nemzeti együttestől válogatottsági rekorderként – 109-edjére húzta magára a piros-fehér-zöld dresszt – búcsúzó Dzsudzsák Balázs közülük is kiemelkedett.

– Vasárnap a feleségemmel mi is néztük a görögök elleni búcsúmeccsét, és bizony elérzékenyültünk, hiszen gyermekkorától kezdve ismerem Balázst. Eszembe jutott, hogy milyen kis takonypóc kölyök volt, amikor Debrecenbe került. Emlékeim szerint Nyíradonyból jött a Lokihoz: az Olasz Focisuli játszott az adonyiakkal, és talán Hegedűs Gábor, a Focisuli elnöke szúrta kis Balázst, majd ajánlotta be a DVSC-nek. Aztán Herczeg Andrásnál pallérozódott, ő vitte magával Létavértesre is, majd amikor Supka Attila került a nagycsapat élére, Bandi beajánlotta neki Balázst. Supka megnézte, és mondta, hogy kell neki, így rögtön az első gárda keretébe találta magát.

Megkapta a lehetőséget, és élt is vele. Mert nem csak csillogó tehetség volt – látszott rajta, hogy nem géplakatos, hanem futballista lesz –, hanem megvolt benne az akarat, a szorgalom és a futball szeretete is

– hívta fel a figyelmet erre a létfontosságú részletre.

Zolibá’ elbeszéléséből kiderült, „Dzsudzsi” sokszor megkérte Mező Józsefet, a DVSC legendás kapusedzőjét, hogy maradjon kint vele tréningek után, Mező pedig nem volt rest, odaállt vonalra, és amit lehetett megfogott a fiatal lövéseiből, ezzel is ösztönözve a fejlődését. – Nagy dolog, hogy ahonnan indult, el tudott jutni odáig, mára válogatott rekorder, és többszörös bajnok a Lokival, a PSV-vel. Mindet megérdemelte, mert mindenért megdolgozott. Tudom, látom, sok kis srác miatta megy ki a meccsekre, nagyon jó, hogy visszajött a Lokihoz, mert ezek a fiatalok látják maguk előtt az élő példát arra, munkával és alázattal messzire lehet jutni az életben.

Én emberileg is csak jókat tudok Balázsról mondani. Bármikor, bármiért fordultam hozzám azonnal segített, intézkedett.

Csak egy példa: a hagyományos téli debreceni teremtornán az egyik évben a DVSC öregfiúk játszotta a gálameccset a játékvezetők csapatával. Téglási Gabi védett volna nálunk, de lebetegedett, így nem tudta vállalni a játékot, megláttam az akkor már válogatott Balázst a folyosón, és mondtam neki, álljon már be hozzánk legalább a kapuba. Egyből beleegyezett, ám amikor Kassai Viktor meglátta, hogy ki fog erősíteni minket, mondta, figyelj Zolibá', ez így nem járja, így végül Balázs az első félidőt nálunk védte, fordulás után pedig a bírók között játszott a mezőnyben – mosolygott Szilágyi Zoltán.

