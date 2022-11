Két hete befejeződött a Decathlon-Konyha Möbel-Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó-bajnokság őszi szezonja. A nehézségek ellenére hatszáz mérkőzésen vannak túl a csapatok, amelyekhez kiváló körülményeket biztosított a Nyírvv Nonprofit Kft., valamint a szervező Nyíregyházi Sportcentrum. A stadionban folyó építkezés és a csapadékosabb időjárás nehezítette a lebonyolítást, így is lejátszhatták a csapatok a tervezett mérkőzéseket.

– A csapatok partnerek voltak abban, hogy pótoljuk az elmaradt mérkőzéseket. Köszönjük mindenkinek a segítséget! Érdekes, hogy nagyon összetorlódott a mezőny, sok feltörekvő gárda van, melyek megszorongatták az élcsapatokat. Bízom abban, hogy tavasszal hasonlóan színvonalas meccseket rendezhetünk – mondta Dajka László főszervező.

Összesen 107 csapat, 3500 játékosa szerepel a bajnokságban. Az őszi szezon befejezése után szombaton 33 csapat részvételével indul a terembajnokság. Ám ezúttal nem a megszokott helyszínen, lépnek parkettre az együttesek.

– Az energiaválság elért minket is, így a terembajnokságnak új helyszínt kellett keresnünk, mert a Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti Bencs-csarnokában most az utánpótlás csapatok és a felnőtt gárdák tréningeznek majd. Örömmel jelenthetem, hogy a bajnokság új helyszíne az európai színvonalú nyírpazonyi tornacsarnok lesz november 12-e és február 25-e között. A település polgármestere, Dubay László és Hajdu Barna helyi sportvezető és tanár örömmel fogadtak bennünket, így négy hónapon keresztül keddenként és szombatonként játszhatnak majd a csapatok – mondta Dajka László.

A csoportmérkőzéseket követően a legjobbak itt is egy hatcsapatos Szuperdöntő során döntik majd el a bajnoki cím sorsát. A korábbi tapasztalatok szerint azok a csapatok amelyek részt vettek a terembajnokságban, tavasszal szabadtéren jobban szerepelnek.