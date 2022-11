DVSC II.–Sényő 5–2 (1–1)

Debrecen, v.: Kovács. DVSC II.: Erdélyi – Szabó, Pinte (Zahuczky, 83.), Tordai, Sárosi, Cibla (Bökönyi, 40.), Farkas (Kosztyák, 83.), Baranyai, Neofytidis (Baráth, 58.), Loukili, Batai (Rácz, 83.). Edző: Máté Péter. Sényő: Szondi – Bodó, Klepács, Márton, Kapacina K., Jócsák (Fabu, 76.), Farkas (Toldi, 76.), Matyi (Sztankó, 53.), Schmidt, Barta (Vámos, 63.), Kapacina V. Edzők: Fiumei Viktor, Imrő László. Gól: Loukili (39. 11-esből, 69.), Bökönyi (60.), Baráth (79.), Rácz (91.), illetve Kapaczina V. (33.), Toldi (77.)

Imrő László: – Mivel az első félidőben az előttünk adódó lehetőségek töredékét használtuk ki, ez később megbosszulta magát. A kapott góljainkat hatalmas egyéni hibák előzték meg, ez pedig nem fér bele. A Debrecen „visszajátszói” a fordulás után eldöntötték a mérkőzést.

Kisvárda II.–Körösladány 1–1 (0–0)

Kisvárda, 150 néző, v.: Urbán. Kisvárda II.: Perehanec – Czérna, Avetiszjan, Rubus, Sikorszki, Kirjuhin (Ponomarenko, 59.), Szőr, Hricu (Simon, 65.), Honcsar, Heles (Puporka, 79.), Nagy M. Edző: Gerliczki Máté. Körösladány: Kertész – Talpalló (Cservenák, 66.), Zelenyánszki, Szántó M., Illés, Pusztai (Szántó B., 86.), Ruzsa, Papp, Malkócs, Burai, Farkas (Szabó, 83.). Edző: Ekker Attila. Kiállítva: Honcsar (52.) Gól: Szőr (60.) illetve Malkócs (48.)

Gerliczki Máté: – Nagyon örülök, hogy ennyire jó volt a hozzáállásunk. Mindenképpen azt kell kiemelni, hogy most egy pontot nyertünk és nem kettőt veszítettünk. Tíz emberrel is eltüntettük bizonyos szituációkban az emberhátrányunkat, szerettük volna megnyerni a mérkőzést, amire meg is volt a lehetőségünk. Ez az egy pont egy jó kezdet a hátralévő négy mérkőzésre hangolva.

További eredmények: Békéscsaba II.–BKV Előre 2–2, DVTK II.–Putnok 2–2, Vasas II.–Tiszafüred 2–3, Füzesgyarmat–Karcag 1–1, Hatvan–Jászberény 2–1, Tiszaújváros–DEAC 0–2, Pénzügyőr–BVSC-Zugló 0–1, Eger–Hajdúszoboszló 2–0



A bajnokság állása:

1. BVSC-Zugló 16 12 4 - 37-7 40

2. Putnok 16 9 3 4 25-18 30

3. DEAC 16 9 1 6 27-14 28

4. Karcag 16 8 3 5 21-22 27

5. Körösladány 16 7 6 3 27-18 27

6. Pénzügyőr 16 8 2 6 24-20 26

7. BKV Előre 16 8 2 6 21-17 26

8. DVSC II. 16 8 2 6 31-28 26

9. Tiszafüred 16 7 3 6 29-29 24

10. Hatvan 16 7 2 7 28-30 23

11. Hajdúszoboszló 16 6 5 5 23-21 23

12. Füzesgyarmat 16 6 5 5 22-23 23

13. DVTK II. 16 7 1 8 24-28 22

14. Eger 16 6 2 8 20-26 20

15. Kisvárda II. 16 5 4 7 24-18 19

16. Vasas II. 16 5 3 8 39-29 18

17. Jászberény 16 4 3 9 19-31 15

18. Sényő 16 4 3 9 19-34 15

19. Tiszaújváros 16 3 2 11 16-39 11

20. Békéscsaba II. 16 2 2 12 26-50 8