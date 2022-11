Az elmúlt hétvégén folytatódott a pontvadászat az NB II Észak-keleti csoportjában. A férfiaknál két megyei derbit is rendeztek, a Kisvárda magabiztos győzelmet aratott Fehérgyarmaton, és a Tiszavasvári is otthon tartotta a két pontot az Újfehértó KSZSE ellen. A Nyírbátor a bajnokesélyes Mezőkövesdet fogadta, Falcsik Miklós csapata alaposan megnehezítette a borsodiak dolgát, akik csak a második félidőben tudták maguk javára fordítani a mérkőzést. A hölgyeknél a Vitka SE az Ungvárt látta vendégül, Kerezsi Béla csapata nagyot hajrázva mentett pontot a kárpátaljaiak ellen. Az Újfehértó KSZSE a Miskolcot fogadta, a két nyeretlen csapat csatáját a vendégek nyerték. A Hajdúnánás pedig hazai pályán nem adott esélyt a Mátészalkának.

Férfi

Fehérgyarmat-Kisvárda 27-34 (14-16)

Fehérgyarmat, 328 néző, v.: Tóth G., Tóth I. Fehérgyarmat: Both – Papp 3, Pánczél 11/1, Varga L. 5, Varga J. A., Péter 4, Fekete 3/1. Csere: Tóth (kapus), Balogh, Gaál, Zsoldos, Diószegi, Siket T. 1. Játékos-edző: Varga László. Kisvárda: Simon – Nagy 3, Csendes 6, Ruzsinszki 5, Kapdos 1, Radojevics 5, Bottka 6. Csere: Hostisóczki (kapus), Kiss 5/2, Király, Tuska 2, Kovács, Vass G. 1. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 8, illetve 6 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 4/2.

Varga László: – Igazi megyei rangadó hangulatban kezdődött a mérkőzés. A második félidőben kétszer is közelebb kerültünk ellenfelünkhöz, de sajnos nem tudtunk felnőni a feladathoz. További sok sikert a Kisvárdának.

Türk Ferenc: – A második félidőben nagyon egyben volt a csapat, ennek meg is lett az eredménye. Nagyon akartuk ezt a győzelmet. Simon András kapusunk megbabonázta a hazai játékosokat.

Nyírbátor-Mezőkövesd 17-23 (11-8)

Nyírbátor, 200 néző, v.: Kovács, Széles. Nyírbátor: Felföldi – Szedlacsek 2, Tamás 5, Mészáros, Gubó 4, Bor 3, Lapos. Csere: Albecz 3, Siket K., Varga, Láng. Edző: Falcsik Miklós. Kiállítások: 6, illetve 4 perc. Hétméteresek: 0, illetve 4/2.



Falcsik Miklós: – Az első félidőben tudtuk érvényesíteni az akaratunkat, a második félidei gólképtelenségünk sajnos megpecsételte a sorunkat.

Tiszavasvári-Újfehértó KSZSE 33-28 (16-16)

Tiszavasvári, 230 néző, v.: Dulai, Pisák. Tiszavasvári: Boczák – Balogh D., Csikós, Feind 2, Szűcs 8, Ötvös N. 12/2, Gazdag 3. Csere: Balogh B., Molnár (kapusok), Orosz, Sóvágó 2, Erdős 4, Kelemen, Bálint, Krisztián, Bencze 2. Edző: Hadas Sándor. Újfehértó: Bihari – Miski, Imre 4, Barabás 3, Bakó 5, Pál 4, Horváth 7/3. Csere: Nyeste 1, Halmos 4, Barta A., Bécsi. Játékos-edző: Bécsi János. Kiállítások: 6, illetve 12 perc. Hétméteresek: 4/2, illetve 4/3.