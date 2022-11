Úgy kellett ez a győzelem, mint a falat kenyér! A Nyíregyháza Spartacus egymás után három nyerhető mérkőzést is elveszített, így vasárnap a 15. helyről várta a Budafokot. Az első félidő unalmas játékot, kevés helyzetet hozott, a második játékrészben aztán Gresó Mátyás beállása után varázsütésre megváltozott minden: a 26 éves támadó kétszer talált be, majd Márkus Attila állította be a 3–0-s végeredményt.

– Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, ebben a bajnokságban egyik meccs sem könnyű – értékelt Huszák Géza, a Szpari vezetőedzője. – Az első félidőben nem is igazán veszélyeztettünk, az első percekben egy helyzetünk volt, amiből gólt szerezhettünk volna. Az első játékrész egyenlő erők küzdelmét hozta. A szünetben arra hívtam fel a figyelmet, hogy a labdaszerzések után bátrabban támadjunk, de ne legyünk türelmetlenek. Gresó jól állt be és Pekár is többet vállalkozott, a gólunk pedig felszabadított gátlásokat a csapatban.

Az említettek mellett Fejér Béla is remekül teljesített vasárnap, védéseivel nem adott esélyt a vendégeknek arra, hogy visszajöjjenek a mérkőzésbe. A kapus lelkének jót tehetett ez a meccse azok után, hogy egy héttel korábban gyenge meccse volt.

– Tudjuk, hogy Béla jó kapus, de a sport már csak ilyen, valamikor rossz napot fog ki valaki. Békéscsabán háromszor hibázott, ettől még nem vettük le a fejét. A Budafok ellen mellette is sokan nyújtottak jó teljesítmény, a csapat a gondjaink ellenére becsülettel végighajtotta a mérkőzést és a második félidőben játékban is nagyon sokat javultunk – tette hozzá a mester

A Spartacus vasárnap a Mosonmagyaróvár vendégeként folytatja a bajnokságot.

Labdarúgás: NB II.

Hétfői eredmény: Pécs–Szeged 0–0

A bajnokság állása

1. Pécs 14 8 6 – 16–8 30

2. Diósgyőr 14 9 1 4 25–16 28

3. Gyirmót 14 8 2 4 26–14 26

4. Szeged 14 7 4 3 19–13 25

5. MTK 14 7 3 4 41–25 24

6. Győr 14 6 4 4 17–11 22

7. Haladás 14 6 3 5 16–17 21

8. Csákvár 14 5 6 3 19–15 21

9. Szentlőrinc 14 5 5 4 21–20 20

10. Soroksár 14 5 5 4 23–23 20

11. Siófok 14 5 4 5 15–19 19

12. Kazincbarcika 14 5 3 6 18–23 18

13. Nyíregyháza 14 5 2 7 21–18 17

14. Ajka 14 4 4 6 17–19 16

15. Tiszakécske 14 4 4 6 12–15 16

16. M.magyaróvár 14 4 2 8 14–23 14

17. Budafok 14 3 5 6 14–21 14

18. Békéscsaba 14 3 3 8 19–25 12

19. Kozármisleny 14 3 2 9 13–28 11

20. Dorog 14 2 4 8 13–26 10