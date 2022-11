A fantasztikus, ezüstéremmel zárult idénnyel a klub magának tette magasra a lécet. Ha ezt nem is könnyű megugrani, feltehetően az új bajnoki kiírásnak sem kisebb célokkal vágtak neki.

Az előző szezonban elért ezüstérem előtt mindenki kalapot emelt, de sokan azt mondták, hogy ez a Várda történetében egyszer fordul elő. A felső vezetők ugyanakkor erre az idényre is a nemzetközi kupaindulást tűzték ki célul. Nagy mozgás nem volt a keretben, ám néhány alapember elment nyáron, ráadásul menet közben Szimovics is távozott, mert egészségügyi problémák miatt nem kapott játékengedélyt. Az új játékosoknak és a régieknek is motivációt kell jelentenie a nemzetközi kupa elérése. Be kell bizonyítani, hogy nem véletlen volt az ezüstérem. Sok mindennek klappolnia kell a célunk eléréséhez, de továbbra is az a tervünk, hogy a bajnokságban és a kupában is minél jobb eredményt érjünk el.

A szurkolók bizonyára szép élményekkel gazdagodtak a nemzetközi kupaindulással. A csapat is profitált azzal, hogy játszhatott az Európa Konferencia Ligában?

Négy mérkőzést játszottunk a nemzetközi kupában, ami Kisvárda futballtörténelmében kiemelkedő jelentőségű volt. A négyből hármat megnyertünk, hazai pályán kevésen múlott a továbbjutás, igaz, ahhoz bravúr kellett volna, de benne volt a levegőben, hogy sikerrel járunk. A bajnokság elején kamatoztattuk a kupában szerzett tapasztalatokat. Hozzá kell tenni, sikeres felkészülés is előzte meg az idényt. A bajnokság közepén volt aztán hárommérkőzéses rossz szériánk. Abból ki tudtunk jönni, de sajnos a végére ismét hullámvölgybe kerültünk. Jókor lett vége a bajnokságnak.

Az említett hullámvölgyek során leginkább a vereségek módja lehetett bosszantó: egy-egy mérkőzésen belül is megmutatta a csapat, hogy képes remekül futballozni, majd percekkel később rá sem lehetett ismerni a gárdára.

Ha az öt vereséget nézzük, ezek közül talán még a Ferencváros ellen is voltak jó momentumaink, ám sajnos a többin csak esetenként lehetett felfedezni a kisvárdai stílusjegyeket. Az utolsó két meccsen lélekromboló gólt kaptunk akkor, amikor visszajöttünk volna a mérkőzésbe. Ezeken a találkozókon sokkal több olyan periódus volt, amikor nem önmagunk voltunk. Ezekről sokat beszélgetünk majd, kiértékeljük, hogy a csapat rotálása miatt volt-e, de a nemzetközi meccsek idején is forgattuk a csapatot, mégis jól teljesítettünk.

Összességében ősszel is bőven volt mire büszkének lenni. Melyik mérkőzésekkel volt a legjobban megelégedve?

Driton Camaj (középen) eredményes őszt produkált



Kecskeméten ugyan három hármas eredményt értünk el, fantasztikus játékot produkált a csapat. Mezőkövesden és Pakson szintén remekül játszottunk, említhetem még a hazai Fehérvár-meccset, valamint a zalaegerszegi mérkőzésünket. Ezeken a meccseken nyújtottuk azt a játékot, amire képesek vagyunk.

Miben kell a legtöbbet fejlődni télen?

Huszonkilenc kapott góllal dobogósok vagyunk, ami nagyszerű, de a kapott gólok számán mindenképp változtatnunk kell. Kis túlzással, ami kapura ment, abból gól lett. A csapatot, a csapatrészeket és magamat sem mentem fel, mert egy edzőnek az a feladata a stábjával, hogy fejlessze a csapatát, tegye rendbe a védekezését. A modern futballban a támadók kezdik el a védekezést, mindennek van folyamata, de nem mindegy, milyen gólokat kapsz. A védelem mindenképpen fejlesztésre szorul.

Akár új játékosok igazolásával is?

Mindig beszélgetünk erről Révész Attila sportigazgatóval. Ez teljes mértékben az ő területe, de úgy tudom, a terveiben van, hogy megerősíti a keret.

Mikor kezdődik a felkészülés a tavaszi szezonra?

Volt egy A és egy B verzió, utóbbi lépett életbe az utolsó mérkőzésünk után. Az első változat szerint folyamatosan edzettünk volna december 9-éig. A második verziót vettük elő, vagyis a fehérvári meccs után minden­ki elment szabadságra november 28-ig, utána december kilencedikéig dolgozunk, majd újabb leállás után ja­nuár negyedikén kezdjük a felkészülést. Január tizedikétől törökországi edzőtáborban veszünk részt huszonegyedikéig.

Statisztikák

Kisvárdai „legek” 16 forduló után

Legtöbb mérkőzés: Bohdan Melnik, Driton Camaj, Rafal Makowski, Mario Ilievszki 16-16

Legtöbb játszott perc: Dominik Kovacic 1365, Hej Viktor 1289, Hindrich Ottó 1231

Legtöbbször a kezdőcsapat tagja: D. Kovacic 15, Hej 14, Hindrich, Camaj, Makowski 13-13

Legtöbb végigjátszott meccs: Hindrich, Hej, D. Kovacic 13-13

Legtöbbször lecserélve: Camaj 13, Jasir Asani 9, Jasmin Mesanovic 8

Legtöbbször becserélve: Vida Kristopher 12, Ilievszki 10, Jaroslav Navrátil 7

Legtöbb meccs sorozatban aktuálisan: Melnik 40, Camaj 25, Makowski 23 (valamennyi tavalyról áthozott sorozat)

Leghosszabb játszott perc sorozat aktuálisan: D. Kovacic 562, Ionut-Andrei Peteleu 322, Hej, Artem Odincov 279-279

A házi góllövőlista: Camaj, Makowski 6-6, Melnik, Ilievszki 3-3, Mesanovic, Navrátil 2-2, Janisz Karabeljov, Ötvös Bence, Anton Krav­csenko 1-1. Öngól: Baráth Botond (Vasas), Varga Bence (Kecskemét)

Gólpassz: Camaj 7, Asani 4, Hej 3, Ilievszki, Makowski, D. Kovacic, Széles Imre Antal 2-2, Matheus Leoni, Mesanovic, Karabeljov, Melnik, Navrátil 1-1

Kanadai lista (gól+gólpassz): Camaj 13 (6+7), Makowski 8 (6+2), Ilievszki 5 (3+2), Melnik 4 (3+1), Asani 4 (0+4), Mesanovic 3 (2+1), Navrátil 3 (2+1), Hej 3 (0+3), Karabeljov 2 (1+1), D. Kovacic 2 (0+2), Széles 2 (0+2), Ötvös 1 (1+0), Kravcsenko 1 (1+0), Leoni 1 (0+1)

Leghosszabb kapott gól nélküli sorozat: 155 (9–11. forduló)

Aktuális kapott gól nélküli sorozat: 4 perc

Leghosszabb szerzett gól nélküli sorozat: 343 perc (6–10. forduló)

Aktuális szerzett gól nélküli sorozat: 30 perc

Sárga lap: Hej 5, Melnik 4, D. Kovacic 3, Leoni, Hindrich, Camaj, Navrátil 2-2, Lucas, Mesanovic, Karabeljov, Asani, Peteleu, Milos Vranjanin, Ötvös 1-1

Kiállítva: D. Kovacic, Ötvös, Karabeljov 1-1

Forrás: kisvardafc.hu

Akik pályára léptek az NB I.-ben

Kapusok

Artem Odincov: 3 mérkőzés (3 alkalommal kezdő), 270 perc

Hindrich Ottó: 13 mérkőzés (13), 1170 perc

Védők

Hej Viktor: 15 mérkőzés (14), 1230 perc

Anton Kravcsenko: 7 mérkőzés (7), 605 perc, 1 gól

Matheus Leoni: 12 mérkőzés (12), 996 perc

Ionut-Andrei Peteleu: 9 mérkőzés (6), 628 perc, 6 gól

Milos Vranjanin: 7 mérkőzés (5), 476 perc

Széles Imre: 5 mérkőzés (4), 375 perc

Dominik Kovacic: 15 mérkőzés (15), 1304 perc

Középpályások

Czérna Erik: 2 mérkőzés, 29 perc

Bohdan Melnik: 16 mérkőzés (10), 985 perc, 3 gól

Janisz Karabeljov: 15 mérkőzés (12), 1097 perc, 1 gól

Lucas: 9 mérkőzés (4), 360 perc

Ötvös Bence: 13 mérkőzés (10), 815 perc, 1 gól

Rafal Makowski: 16 mérkőzés (13), 1096 perc, 6 gól

Bíró Roland: 2 mérkőzés, 24 perc

Vida Kristopher: 13 mérkőzés (1), 271 perc

Támadók

Jasir Asani: 15 mérkőzés (11), 915 perc

Jasmin Mesanovic: 15 mérkőzés (11), 1064 perc, 2 gól

Jaroslav Navrátil: 13 mérkőzés (6), 549 perc, 2 gól

Heles Jaroszlav: 1 mérkőzés, 23 perc

Mario Ilievszki: 16 mérkőzés (6), 525 perc, 4 gól

Driton Camaj: 16 mérkőzés (13), 1007 perc, 6 gól

Eredmények

NB I.

Kisvárda–DVSC 2–2, Kisvárda–Mezőkövesd 4–2, Kisvárda–Puskás 1–1, ZTE–Kisvárda 1–3, Kisvárda–Fehérvár 3–1, Paks–Kisvárda 1–3, Kisvárda–Honvéd 0–1, Ferencváros–Kisvárda 3–0, Újpest–Kisvárda 4–0, Kisvárda–Vasas 2–0, Kecskemét–Kisvárda 3–3, DVSC–Kisvárda 2–3, Mezőkövesd–Kisvárda 1–1, Puskás Ak.–Kisvárda 0–1, Kisvárda–ZTE 0–3, Fehérvár–Kisvárda 4–1

Magyar Kupa

BVSC-Zugló–Kisvárda 0–2, Mosonmagyaróvár–Kisvárda 0–3

Európa Konferencia Liga

Kajrat Almati (kazah)–Kisvárda 0–1, Kisvárda–Kajrat Almati (kazah) 1–0, Molde (norvég)–Kisvárda 3–0, Kisvárda–Molde (norvég) 2–1

Az NB I. állása

1. Ferencváros 14 11 1 2 34-12 34

2. Kecskemét 16 6 8 2 23-16 26

3. Kisvárda 16 7 4 5 27-29 25

4. Puskás Ak. 16 6 7 3 22-18 25

5. Zalaegerszeg 15 6 4 5 24-17 22

6. Paks 15 6 3 6 27-26 21

7. DVSC 16 5 5 6 27-27 20

8. Mol Fehérvár 16 5 4 7 20-23 19

9. Mezőkövesd 16 4 4 8 18-26 16

10. Újpest 16 4 4 8 19-29 16

11. Honvéd 16 4 4 8 16-27 16

12. Vasas 16 3 6 7 13-20 15