A hétvégén már 5. alkalommal rendezik meg Újfehértón a Szegedi Károly Sport- és Szabadidőközpontban a Diego 35+-os Öregfiúk Tornát.

A csarnok leterheltsége miatt 16 csapat nevezését tudták elfogadni a szervezők. Mint címvédő a Fáraó Bútor Eger csapata Igor Bogdanoviccsal és Kerekes Zsomborral a soraiban képviselteti magát. A Diego csapatát erősíti többek között Orosz Péter (Sturm Graz). A debreceni vonalat erősítik (Madar Cs., Mészáros N.) az El-Szállít illetve a Józsafa gárdája. Az FC Joro csapatában pedig régi diósgyőri labdarúgók, többek között Lippai Ákos is teszik tiszteletüket a tornán. Emellett fővárosi kispályás specialisták is tiszteletüket teszik az újfehértói csarnokban a Pecások nevű formációban. De a megyei spílereknek is tapsolhatnak a kilátogató nézők.

A torna szombaton 10 órakor kezdődik. Vasárnap 9 órakor folytatódnak a csoportmérkőzések, déltől pedig az egyenes kieséses szakasz kezdődik.

A szervezők az első négy helyezett mellett ezúttal is díjazzák a gólkirályt, a legjobb játékost, valamint a legjobb kapust is.