Sűrű lesz a Nyíregyháza Spartacus menetrendje a következő napokban, megyeszékhelyünk NB II.-es csapata egy hét alatt három mérkőzést játszik. Vasárnap Mosonmagyaróvárra utaznak, szerdán a Kozármisleny érkezik Sényőre, jövő vasárnap pedig a DVTK vendégei lesznek.

A Lajta parti kisváros csapata korábban évekig szerepelt a másodosztályban, most újoncként tagja újra az NB II. mezőnyének. A kezdeti nehézségek és az edzőcsere után kezdenek magukra találni, aminek figyelmeztető jele az is, hogy többek között legyőzték a negyedik helyen posztoló Szeged Csanád Grosics Akadémia csapatát. A Szpari sincs híján a bravúroknak, magabiztosan verte az MTK-t, Győrben verte a Gyirmótot, pontot csent a listavezető Pécs otthonában, eredménysorukat azonban csúnya vereségek is árnyalják. Kiesés ellen küzdő csapatokkal nem bírtak, kikaptak a Dorogtól, de a viharsarki túra is eredménytelenül zárult, pont nélkül tértek haza Békéscsabáról.

Optimistán várja a mérkőzést

– Furcsán hangzik, de amelyik meccseinken kikaptunk, nem érdemeltünk vereséget. Egyik meccsen sem játszottak le bennünket, apróságok választottak el bennünket a sikertől. Az adódó lehetőségeinkkel jobban kell sáfárkodnunk – fogalmazott Huszák Géza, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője.

A szakember a vasárnapi mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, hogy hét közben lejárt Baki Ákos és Deutsch Bence eltiltása így rájuk ismét számíthat a szakmai stáb, edzésen viszont megsérült Pekár László és Kovács Ádám, az ő játékuk kérdéses. Ettől függetlenül a vezetőedző optimista.

– A Budafok elleni győzelmünk erőt adhat a folytatásra, bízom benne, hogy ez egy szép sorozat kezdete lesz. Fontos lenne a három pont megszerzése, mert hamarosan jön a DVTK elleni rangadó és nem mindegy, hogy megyünk neki – zárta Huszák Géza.

NB II, 15. forduló, vasárnap

Mosonmagyaróvár-Nyíregyháza Spartacus, MTE 1904 Sporttelep, v.: Derdák (Huszár, Vad), 13.

További mérkőzések: Gyirmót-Ajka, Kazincbarcika-PMFC, Budafok-Győr, Békéscsaba-Haladás, Dorog-Siófok, Szentlőrinc-Soroksár (mind 13), MTK-Tiszakécske, Kozármisleny-Csákvár, Szeged Grosics Ak.-DVTK (mind 15)