Mint ismert, a megnövekedett energiaárak miatt október 6-tól határozatlan időre bezárt az Eissmann Városi Uszoda, melynek következtében az úszok a Nyíregyházi Egyetemen, míg a vízilabdázók Újfehértón találtak ideiglenes otthonra. Egy hónappal később dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere osztotta meg a jó hírt, miszerint a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának támogatásával újra kinyithatott a létesítmény.

Az év végéig biztosított az üzemeltetés, amely már csak azért is lényeges, mivel napi körülbelül 800 gyereknek nyújt sportolási lehetőséget az uszoda, így az Úszó Nemzet Program, a Nyíregyházi Sportcentrum úszó szakága és az Aqua Sportegyesület is tovább folytathatja a sportszakmai munkát.

– A bezárást követően próbáltuk átszervezni a mindennapjainkat, a hazai meccseinket áttettük idegenbe, de mivel most visszatérhettünk az uszodába, így az itthoni fordulókat hétvégenként fogjuk szombat, vasárnap rendszerben megszervezni. Az Északkeleti Területi ligában is érdekeltek vagyunk, ahonnan több csapat is érkezik. Az elkövetkezendő időszakban sokan megfordulnak majd nálunk, sőt a Debrecen már jelezte, hogy szeretné itt megrendezni a hazai fordulóit. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ugyan sportcélú támogatásból nyílt meg újra a létesítmény, de az nyitva áll a nagyközönség számára is, napijegy váltásával hétköznaponként 6 óra és 14 óra között látogatható. Úgyhogy beindult a nagyüzem, örülünk, hogy újra meg tudjuk tölteni tartalommal az intézményt – mondta el kérdésünkre Szakács Roland az Aqua SE elnöke.

További kapcsolódó hír, hogy november elején az Északkeleti Területi liga Gyermek IV. korosztályában is elkezdődtek a küzdelmek. Az Aqua SE és az NYVSE egy-egy csapattal képviseltette magát. Az Egerben rendezett forduló során mindkét klub 2-2-es döntetlent játszott.