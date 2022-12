Nem a legjobb őszi szereplését tudta le a Balkány a Nyír-Wetland megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. Az együttes ebben az idényben eleve nem a dobogós helyeket célozta meg, de idény közben számos probléma nehezítette a csapat dolgát, amely így a 13. helyen telel.

– Négy-öt rutinos játékos mellé tehetséges, 18-19 éves fiatalokat hoztunk a szezon előtt – értékelte a mögöttünk hagyott hónapokat Mirgai László edző. – A biztos bennmaradást, de lehetőség szerint a középmezőny elérését tűztünk ki célul. A felkészülés alatt jól is működött a gépezet, kezdtünk összeérni, amikor három játékos hirtelen bejelentette, hogy családi és munkahelyi elfoglaltság miatt leállnak, majd egy újabb meghatározó játékosunk hagyta abba. Ezekre a rutinos futballistákra épült a játékunk. Igazolni nem tudtunk, 13 fiatal mezőnyjátékossal maradtunk. A rutin nagyon hiányzott a csapatból, egy-két játékos mindig kiesett, általában egy-két ember ült a kispadon. Sok olyan mérkőzésünk volt, amikor ezen múlt a pont vagy pontok megszerzése, mert a végén nem tudtam belenyúlni a csapatba, kijött a fáradtság, a koncentráció hiánya. Hat-hét ponttal több volt a csapatban. A végére az önbizalmunk is elszállt emiatt, jöttek a rapszodikus teljesítmények, a fiúk nem mertek vállalkozni. Az is hátrány, hogy hazai pályán egy éve nem tudunk játszani, de bízunk benne, hogy nyártól már a felújított katlanunkban szerepelhetünk.

– Mindezek ellenére nem vagyunk kieső helyen, de van hiányérzetem – tette hozzá a mester. – Ha tudunk igazolni két-három rutinos játékost, akkor a biztos bennmaradást bőven elérjük, de ehhez jó lenne találni olyan embereket, akik tudnak segíteni a fiataloknak a pályán.

A tréner kiemelte a kapust, Kanócz Bélát, aki 42 évesen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ő volt az együttes legkiegyensúlyozottabb játékosa.

– Köszönöm Obsitos Norbert elnök úrnak a munkát, amit a csapatba fektetett ebben a nehéz helyzetben is. Pálosi László polgármester úrnak köszönjük a kitartását, reméljük jövőre is ugyanúgy tudja támogatni a csapatot, mint most, mert Balkánynak olyan sikerei vannak az elmúlt évekből, ami mindannyiunkat arra kötelez, hogy ez a csapat ebben az osztályban szerepeljen – zárta szavait Mirgai László.

Balkányi mutatók

Őszi végeredmény

13. hely 15 3 3 9 19-40 12

Pályaválasztóként

10. hely 8 2 2 4 11-17 8

Vendégként

15. hely 7 1 1 5 8-23 4

Házi góllista. 4 gólos: Haller Renátó, Kerecsen József. 3 gólos: Vasas Tamás. 2 gólos: Mányi Bence, Molnár Szabolcs. 1 gólos: Fodor Tamás, Pallai Bence, Selymes Teofil, Tóth Erik.