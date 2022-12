Minden a tervek szerint alakult. A Fatum-Nyíregyháza szombaton az Újpestet látta vendégül a Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján. Miután az első találkozót 3:1-re megnyerték Tóth Fruzsináék, jó helyzetből várhatták a második meccset, igaz, az eredmény veszélyes is lehetett volna, ha nem koncentrálnak a mieink. Mint kiderült, erről szó sem lehetett, a Fatum a visszavágót is komolyan vette és az első két játszma megnyerésével bebiztosította a továbbjutást, majd a harmadik szettet is megnyerve lezárta a meccset.

– Nagyon élveztem a mérkőzést, kevés olyan szituáció volt, amibe bele kellett szólni – értékelt Tomás Varga vezetőedző. – Jól felkészítettük a csapatot a visszavágóra, tudtuk mi vár ránk, arra biztattuk a játékosokat, hogy koncentráljanak végig, ezt lehetett is látni a meccsen. A második szett után kicsit csökkent a koncentráció, de örülök, hogy sikerült három nullára nyerni.

A csapatnak több újdonságra is készülnie kellett, hiszen már nem a Continental Arénában, hanem a Zrínyi Ilona Tornacsarnokban lépett pályára, továbbá nélkülöznie kellett egyik legjobbját, a kisebb sérüléssel bajlódó Yagmur Karaoglut.

– Az első mérkőzés után tudtuk, hogy nem biztos Yagi játéka, ezért egész héten azon dolgoztunk, hogy a lehető legjobban pótoljuk őt. Úgy látszik, jól megoldottuk. Remek csapatmunkát végeztünk, mindenki elvégezte a saját feladatát. Kértük a játékosoktól, hogy dolgozzák végig a mérkőzést és meg is tették – tette hozzá a tréner.

A Fatum a Magyar Kupa elődöntőjében a Vasassal találkozik majd, a másik ágon Békéscsaba–Kaposvár párharcot rendeznek. A nyíregyháziakra még ezen a héten is vár két ütközet: a Challenge-kupában a Prostejov elleni párviadal mindkét felvonását Csehországban rendezik meg szerdán és csütörtökön.