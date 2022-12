Magabiztos győzelmekkel kezdte a Kisvárda Master Good tartalékcsapata az NB III. Keleti csoportjának őszi kiírást, ám az ezt követően sorozatban elszenvedett váratlan és időként meglepő vereségek után edzőváltásra került sor. A 2022-es naptári év utolsó hat mérkőzésén már Gerliczki Máté irányította a fiatalokat.

Szükség van erre a lépcsőfokra

– Mivel egy NB I.-es klub második csapatáról beszélünk, így nálunk folyamatos a játékosmozgás. Évről-évre érkeznek hozzánk tehetségek, s ugye mindig azok az évjáratok kapnak nagyobb szerepet, akik már megértek a felnőtt futballra. Az elsődleges célunk, hogy minél több srácot el tudjunk juttatni az első osztály kapujába. A Kisvárda hierarchiájában nagy szükség van arra, hogy ez a lépcsőfok meglegyen és megmaradjon. Persze lehetnének ettől merészebb álmaink is az NB III.-ban, de nem ez a realitás, mivel a korosztály szerinti keretbe, mindössze négy felnőtt játékos nevezhető – kezdte mondandóját lapunk megkeresésére a vezetőedző.

Ugyan a tizenötödik fordulóban még nem sikerült áttörni a lélektani gátat, de a Jászberény elleni vereséget követően már meccsről-meccsre jobb teljesítményt nyújtott a gárda, dobogó közeli csapatok ellen ikszelt, majd Hajdúszoboszlón megszületett a hőn áhított győzelem is.

– Csalódást keltő volt a Jászberény elleni fiaskó, mivel egy gyengébb játékerőt képviselő csapattal szemben maradtunk alól. Én magam is csalódásként éltem meg azt a vereséget, hittem benne, hogy egyetlen hét alatt sikerül úgy belenyúlnom a csapatba, hogy az kifizetődő legyen. Pozitívan tudom viszont értékelni a hátralevő öt mérkőzést, egy masszív Körösladánnyal szemben tíz emberrel is döntetlent játszottunk, utána pedig a dobogóért hajtó egyletekkel is felvettük a harcot, mégpedig úgy, hogy több esetben is győzelmi esélyünk volt. Ez a jövőre nézve biztató, mondhatjuk, hogy eltekintve a jászberényi meccstől a hajdúszoboszlói győzelemmel fel is tettük a pontot az i-re – folytatta a tréner.

Csapatot, közösséget építenek

A mester, aki az élvonalbeli klubnál is betölti a segédedzői szerepkört, bizakodva tekint előre, hiszi, hogy tavasszal felzárkózhatnak a középmezőnyhöz.

– Csapatmunkában gondolkozunk, sikeres közösséget építünk. Vannak ügyes srácok, akiknek reális esélyük lehet arra, hogy egy-két éven belül a nagycsapathoz kerüljenek, de a többiekkel is az a tervünk, hogy minél magasabb szintre emeljük a tudásukat. A tavaszi szezon végén akkor lennék elégedett, ha minden mérkőzésen győzelmi esélyünk lenne, pláne, ha minél több győzelmet szerezve felzárkóznánk a középmezőnyhöz. Azt gondolom, hogy erre minden esélyünk meg is lesz – zárta gondolatait Gerliczki Máté.

Mivel a két csapat egymásra épít, így a tartalékkeret felkészülése is január legelején kezdődik, ugyanúgy egy törökországi edzőtáborral, mint a felnőtteké.

Várdai számok

Őszi végeredmény

16. hely 20 6 6 8 29-23 24

Hazai pályán

14. hely 12 4 2 6 17-11 14

Vendégként

14. hely 8 2 4 2 12-12 10

Házi góllövőlista: 5 gólos: Nikita Honcsar, Nagy Mihály Krisztián. 4 gólos: Jaroszlav Heles, Szőr Levente. 3 gólos: Abov Avetiszjan. 2 gólos: Pavlo Bielalov, Czérna Erik. 1 gólos: Bíró Roland, Ilija Kirjuhin, Rubus Tamás, Simon Mátyás. (A csapat értékelésénél a már 2022-ben lejátszott első tavaszi fordulót is figyelembe vettük.)