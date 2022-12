Hétfőn új időszámítás kezdődött a Hübner Nyíregyháza BS-nél, ugyanis megtartotta első edzését a csapat frissen kinevezett vezetőedzője, Darko Radulovic. Mint ismert, a klub másfél héttel ezelőtt közös megegyezéssel szerzőst bontott Pethő Ákossal, az azóta rendezett kér bajnoki mérkőzésre Szollár Gergő és Alberto Ona készítette fel az együttest.

A 42 éves északmacedón tréner hazájában a KK Vardar Skopjéval és a MZT Skopje Aerodrom csapatával is nagy sikereket ért el: előbbit az élvonalba juttatta, utóbbival megnyerte az élvonalbeli bajnokságot, a hazai kupasorozatot és a szuperkupát is elhódította. A Cápákkal más célokért kell küzdenie, el kell érni, hogy a jelenleg nyeretlenül sereghajtó gárda ne essen ki az első osztályból.

– Az edzői filozófiám a védekezésre alapul, azt vallom, hogy nagy energiát és sok erőfeszítést kell beletenni – mutatkozott be Darko Radulovic és szögezte le, hogy mit vár a csapatától. – Hiszem azt, a győzelem receptje, hogy kevesebb pontot engedélyezel az ellenfélnek. Persze sosem bánom, ha ponterős is a csapatom. Megnéztem a csapat elmúlt hat meccsét és számos dolgot láttam, amin változtatnunk kell a célunk elérése érdekében. Nem csupán a pályán, hanem azon kívül is van munka, javítanunk kell a légkörön, a mentalitáson. Az elsődleges, hogy növelni kell az energiát a pályán, megszilárdítani a védekezést és agresszívabbá válni hátul.

A szakember motiváltan várja az új kihívást.

– Több tényező segített a döntéshez. Az ügyvezető őszinte érdeklődése imponáló volt, nagyon hasonlóan vélekedünk arról, hogyan kell a kosárlabdát játszani. Tetszett továbbá az, hogy ez egy fiatal társaság, amiben nagy a potenciál. Az pedig különös motivációt jelent, hogy a csapatnak bent kell maradnia az első osztályban! Ezért vagyok itt, ezért fogunk dolgozni – mondta az edző határozottan.

Darko Radulovic szombaton, idegenben debütál a Blue Sharks kispadján. A csapat nagyon fontos mérkőzést játszik, hiszen az előzetesen leggyengébbnek vélt, ám már két győzelemmel rendelkező Budapest Honvéd lesz az ellenfél.