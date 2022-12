A Kisvárda NB II.-es gárdája az előző szezont a hatodik helyen fejezte be, edzőjük Türk Ferenc az idény kezdetekor elmondta, hogy az aktuális pontvadászatra nagyon megerősödött a mezőny, így nehéz lesz megismételni ugyanezt a helyezést. A szakember felhívta a figyelmet a Mezőkövedre, de megemlítette a DVTK-t és a Nyírbátort is a dobogóra pályázók közül. A csapat szinte változatlan kerettel vágott neki a küzdelmeknek. Két érkezőjük, Bod Bence és Tuska Szabolcs mellett a tervek szerint a saját utánpótlásukból felkerülő fiataloknak szánt nagyobb szerepet Türk Ferenc.

A szakember előzetes esélylatolgatása be is igazolódott, az általa említett együttesek várják dobogós pozícióból a folytatást, míg ők a hetedik helyen telelnek.

– Azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest ezen őszön nem születtek meglepetések, az esélyesek hozták a tőlük elvárhatót. Az szokták mondani, hogy ősszel nem lehet bajnokságot nyerni, de elveszíteni lehet, ezért a dobogósok mindent megtettek a tavaszi jó folytatás érdekében – tekintett vissza Türk Ferenc. – Némi meglepetés számomra a Fehérgyarmat haloványabb szereplése, a játékoskeretük ismeretében őket előrébb vártam. Ami minket illett, stabil játékra alapozva a biztos bennmaradást céloztuk meg. Pozitív meglepetést nem okoztunk, hoztuk az úgynevezett papírformát. Lefelé lóg ki viszont a sorból a Tiszavasvári és a DEAC II. elleni hazai vereség. A többi eredmény a várakozásoknak megfelelően alakult, a bravúrok azonban elmaradtak.

A fiatalok beépítésével van azért hiányérzete az edzőnek, de ennek is megvan az oka.

– Serdülőink a másodosztályban szerepelnek, nem is akárhogy, hiszen a dobogóról folytatják, ifi csapatunk pedig vezeti a bajnokságot, utóbbiban a gárda több mint fele serdülő korú. Így ezeknek a fiataloknak három fronton is helyt kell állnia. Az ő felépítésüket óvatosan kell végrehajtanunk, fokozatosan kell növelni a terhelést, ezért a felnőtt csapatban csak percekre szálltak be, de sérülések is hátráltatták ez irányú törekvésünket – magyarázta Türk Ferenc. – Viszont az NB II.-ben szerzett tapasztalatukat jól kamatoztatták a korosztályukban – tette még hozzá.

A csapat most téli pihenőjét tölti, a felkészülést pedig január második hetében kezdik meg a folytatásra.

Őszi végeredmény

7. 11 5 - 6 312-318 10

Hazai pályán

6 2 - 4 174-174 4

Vendégként

5 3 - 2 138-144 6

Házi góllövőlista. 48 gólos: Mladen Radojevics. 47 gólos: Bottka Ádám, Csendes Ádám. 35 gólos: Nagy Gergő. 28 gólos: Ruzsinszki Benjámin. 22 gólos: Kiss Bálint. 16 gólos: Tuska Szabolcs. 14 gólos: Veress Sándor, Király Nánodr. 11 gólos: Bod Bence. 10 gólos: Revák László. 6 gólos: Csatlós Sándor. 5 gólos: Vass Gábor. 4 gólos: Kapdos János. 3 gólos: Petykó Tamás. 2 gólos: Kovács László.