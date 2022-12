A Kisvárda Master Goodnál nem mindenkinek telik pihenéssel a rövid téli szünet.

Az NB I.-es csapat 24 éves játékosa, Ötvös Bence a szezon vége felé fájdalmat érzett a térdében, a fájdalom forrását megtalálták a szakemberek, így a felkészülés előtti időszakot kihasználva dr. Kósa Jenő megoperálta a középpályást. A műtét jól sikerült, a játékos már a rehabilitációt végzi.

– Egy porcdarab volt beszakadva, amiatt kellett megműteni december 2-án – mondta el lapunknak Ötvös Bence. – Varratszedés, vagyis múlt hét kedd óta gyógytornázom. Jól reagál a térdem, az elején volt kis folyadék benne, de már kiment, szerencsére semmilyen fájdalmam nincs. Jó úton haladok, hogy az ünnepek után a futást is elkezdjem, majd januárban a csapat munkájába is becsatlakozzak és így reményeim szerint készen legyek a bajnoki rajtra.

Mint mondani szokták, a sérült játékosnak sokkal többet kell dolgoznia, mint az egészségesnek. Bence ezt most saját bőrén is tapasztalja, de mint mondja, jól viseli ezt az időszakot.

– Nehéz türelmesnek lenni a sérült játékosnak, mert minél hamarabb szeretne visszatérni, de ez szerencsére nem volt olyan nagy műtét, nem igényel sok időt a felépülés. Sokkal rosszabb lenne, ha például keresztszalag-műtét lett volna – tette hozzá. – Fejben jól kezelem a helyzetet, a gyógytornászok által megszabott munkát végzem, lépésről lépésre haladunk a protokoll szerint. A csapatnak most szünet van, én dolgozom, a legfontosabb, hogy januárban elkezdhessem a többiekkel a munkát.

A harmadik helyen telelő szabolcsi együttes alapembere (13 bajnokin játszott, 10-szer kezdőként lépett pályára) motiváltan várja a tavaszt, szerinte csapatának jó esélye van arra, hogy dobogón maradjon.

– Jó rajtot vettünk a konferencialigában és a bajnokságban is – értékelte kérésünkre a mögöttünk hagyott őszi szezont. – Sajnos a nemzetközi kupában hiába játszottunk jól és nyertünk itthon, nem jutottunk tovább a Molde ellen. Ez kicsit talán megfogta a csapatot, volt is egy hullámvölgy, amiből ki tudtunk jönni, győzelmeket arattunk utána, ám a végén megint rosszabb eredményeket értünk el, utolsó meccs csúnya lezárása volt a szezonnak. Szeretnénk javítani januárban és bebizonyítani, hogy nem az a csapat igazi arca. Az előző idényben is megmutattuk, hogy erősek vagyunk, szerintem a mostani idényben is képesek leszünk odaérni a dobogóra és jövőre megint nemzetközi kupában indulhatunk.

A remélhetőleg sikeres tavaszi menetelés január 28-án kezdődhet meg, a Kisvárda akkor a Paksot fogadja.