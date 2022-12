A Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata szerdán lejátszott idei utolsó idegenbeli mérkőzését, a játékosok csütörtökön még edzettek egyet délután, este pedig közösen karácsonyoztak. Az ünnepeket azonban mindenki családi körben, szerettei között tölti. A csapat beállója Sápi Gréta Debrecenbe utazik szüleihez.

– A szentestét szüleimmel és ikertestvéremmel szűk családi körben töltjük. Anya már napokkal korábban készülődik, sürög, forog a konyhában, készíti a finomabbnál finomabb falatokat. A halászlé állandó fogás ilyenkor nálunk, de különböző töltött húsok, sültes tálak is az asztalra kerülnek. Természetesen, ahogy az időm engedi én besegítek anyának – mesélte Sápi Gréta.

A rengeteg fő fogás után jöhet a desszert, amelyből különösen egyet nagyon kedvel Gréta.

– A nagy kedvenc a bejgli, lehet mákos, diós, de ha választani kell, akkor az utóbbit szívesebben fogyasztom – árulta el a Kisvárda fiatal beállója, aki azt is elárulta, hogy a desszert elkészítése testvérével az ő reszortja. De a fa feldíszítése is rájuk vár, mivel édesanyja az ünnepi vacsorát készíti elő. A plafonig érő fát ikertestvérével és édesapjával öltöztetik ünnepi díszbe. Természetesen náluk sem marad el ez ajándékozás, különböző apróságokkal lepik egymást, de mint mondja az igazi ajándék az, hogy együtt lehetnek.

Másnap aztán felkerekednek és ellátogatnak Földesre a nagymamájukhoz.

– Itt gyűlik össze a család-apraja, itt találkozunk édesapám korábbi házasságában született féltestvéreimmel, akikkel nagyon jó a kapcsolatunk, édestestvérekként tekintünk egymásra. Nagymamáméknál vagyunk ilyenkor legalább tízen. Ritkán tudunk így együtt lenni, ezért nagyon megbecsüljük az ilyen alkalmakat.

A többfogásos ünnepi menüt Gréta nagymamája keresztanyukája segítségével készíti, itt a legnagyobb kedvenc a töltött káposzta.

– Itt másodszor is jön a Jézuska, legnagyobb izgalommal természetesen féltestvéreim gyerekei várják. Az ajándékok kibontása után jókat beszélgetünk, sajnos azonban gyorsan eltelik az idő.

Grétának aztán karácsony második napján véget is ér a lazítás, délután már edzenek, készülnek a december 30-ai Ferencváros elleni mérkőzésre.

– Sajnos ez a karácsony idén csak ilyen rövid lesz nekem. Anya viszont megígérte, hogy visszahoz és itt marad velem, hogy ne legyek egyedül és valószínű a meccset is megnézi apával együtt.