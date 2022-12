Az eredmények alapján a Nyíregyháza várhatta jobb szájízzel a péntek esti találkozót, hiszen egymást követő négy meccsén is remekül szerepelt, ám négy fontos játékosát is nélkülözte a csapat, míg a hazai Nyírbátor vereségek után roppant motiváltan várhatta az összecsapást. A hazaiakat a visszavágás vágya is fűthette, szeptemberben ugyanis kikaptak a Continental Arénában.

Gyorsan érvényesült a bátoriak akarata, Szabó Steven a 4. percben előnyhöz juttatta övéit. A vendégek támadtak, próbálkoztak, de vagy a kapufát találták el, vagy a jól teljesítő Tóth Krisztián védett. Nem sokkal a szünet előtt Szabó duplázott, sőt, a hazaiak attól sem álltak messze, hogy háromgólos előnyt szerezzenek, ám Kovács Erik a gólvonalról mentett.

Ami késik, nem múlik alapon, a Nyírbátor a második félidőben ismét betalált, ezúttal hatméteresből – Szabó Steven mesterhármast jegyzett. Ezzel lényegében eldőlt a mérkőzés. A hajrá még hozott egy-egy gólt, de a Nyírbátor győzelme már nem forgott veszélyben, a tartalékos nyíregyháziak fizikailag és fejben is elfáradtak az utolsó tíz percre.

A Nyíregyháza erre az évre befejezte, a bátoriak jövő csütörtökön még Berettyóújfaluban lépnek pályára.

Futsal: NB I, 17. forduló

Nyírbátori SC–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 4–1 (2–0)

Nyírbátor, v.: Czene-Joó, Muhari.

Nyírbátor: Tóth – Faragó, Szentes Bíró, Siska, Csoma. Csere: Nagy, Kása, Szucsányi, Szabó, Kerekes, Mizsei, Lakatos L., Hadházi, Orosz. Vezetőedző: Baksa Csaba.

Nyíregyháza: Szabolcsi – Varga, Kovács E., Lakatos L., Gyügyei. Csere: Petró, Gyulai, Krajnyák, Kovács R., Kovács G., Dócs, Pataki, Bagdi. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Gól: Szabó (4., 17., 33. - a harmadikat büntetőből), Szentes Bíró (37.), illetve Gyügyei (34.).