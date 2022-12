A közelmúltban véget értek a különböző osztályú megyei bajnokságok. A csapatok már számot vetettek eddigi produkciójukról és pihenőjüket töltik, valamint túl vannak az évbúcsúztató vacsorán, disznóvágáson. Az egyesületek mellett a megyei játékvezetők is befejezték a munkát és a hagyományoknak megfelelően bállal búcsúztatták az évet Kisvárdán, írja a szabolcsjb.hu.

Múlt szombaton együtt báloztak a megyei focibírók a kisvárdai Parish Bull-ban, a hozzátartozókkal és a meghívottakkal együtt közel kétszázan. A bált a Szabolcs Megyei Labdarúgó Játékvezetőkért Alapítvány elnöke, Sipos László nyitotta meg. Dr. Jekő József, a megyei JB elnöke üdvözölte az igazgatóság részéről Kvaka Árpádot, Jász-Nagykun-Szolnokból Paróczai Dezső JB elnököt, Borsod-Abaúj-Zemplénből Dr. Varga Zsoltot és Márkus Tamást. Mint minden évben, így idén is a díjak kiosztása követte a köszöntők sorát. Először a jubilánsok vehették át elismeréseiket. Először a jubilánsok vehették át elismeréseiket. Különlegesen ritka jubileumhoz érkezett Labancz András, aki 50 éve működik játékvezetőként/ellenőrként.

Ez után Kvaka Árpád jutalmat adott át Sipos László kuratóriumi elnöknek, az elmúlt években végzett kiemelkedő munkája elismeréséül. Majd következett a három kiemelt jelentőséggel bíró kupa, melyek között új díjak is szerepelnek ettől az évtől a megyei JB elnökségének döntése alapján. A nagy hagyományokkal rendelkező Az Év Játékvezetője díjat 2022-ben Veres János vehette át.

– Az elmúlt közel 20 évben a legalacsonyabb szintű bajnokságoktól az NB III.-ig minden osztályban vezethettem magas hőfokú rangadókat, erre nagyon büszke vagyok. Biztos vagyok benne, hogy ebben az elismerésben a korábbi évek teljesítménye is szerepet játszok, a jövőben is mindent meg fogok tenni azért, hogy hasonló teljesítményt nyújtsak – fogalmazott a díjazott.

Az Év asszisztense díjat Jurkinya Tamás érdemelte ki.

– Nagyon jól esett a rengeteg gratuláció, üzenet, amit az elmúlt napokban kaptam, igyekszem megszolgálni és a díjhoz méltóan, még egy lapáttal rátéve szolgálni a labdarúgást – mondta Jurkinya Tamás.

A harmadik nagy kupa pedig a Kerezsi Antal díj. A megyei játékvezetés ikonikus alakjáról elnevezett díjat ebben az évben Varga Zoltán érdemelte ki.

– Boldog vagyok, hogy elsőként kaphattam meg ezt az értékes díjat. Plusz motivációt és új impulzusokat ad nekem a folytatáshoz. Nem utolsó sorban nagyon jólesett a kollégák gratulációja – mondta meghatottan Varga Zoltán.