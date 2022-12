Szombaton az élvonalba ismét feljutó NEKA ellen folytatja bajnoki szereplését a Kisvárda Master Good SE. A két gárda között mindössze egyetlen pont a különbség, míg a házigazda várdaiak két győzelmet aratva négy pontjukkal a 10. helyről várják a találkozót, addig a boglári fiatalok három ponttal a hátuk mögött a 11. pozícióból várják az összecsapást. Bohus Beáta és Siti Beáta együttese öt veresége mellett legyőzte a Békéscsabát, Dunaújvárosban pedig döntetlenre végzett. Eddigi szereplésük azonban nem tévesztette meg a Kisvárda szakmai stábját, Bakó Botond vezetőedző tisztában vele, hogy egy lendületes, harapós együttessel találkoznak szombaton. Hiszen a a játékosok ezeken a mérkőzéseken „adhatják” el magukat az élvonalba, gondoljunk csak az NB I.-ben éppen Kisvárdán bemutatkozó Szabó Ninára, vagy a szabolcsiakat most is erősítő Juhász Grétára és Mérai Majára. A vendégek kizárólag fiatal magyar játékosokból álló keretének átlagéletkora 18,8 év, amivel az együttes szinte biztosan a női NB I.-es mezőny valaha volt legfiatalabbja. A kézilabdázók többsége még diák, páran érettségi előtt állnak, de az NB I/B-ben megszerzett második hely kellő motivációt és lendületet adhat a kettős helytálláshoz.

– Fiatal, tehetséges csapat érkezik hozzánk, akiknek egészen jól összeállt a védelmük – kezdte érdeklődésünkre Bakó Botond. – Emellett külön figyelmet érdemel a bal átlövő pozíciójuk is. Nagy előnyük, hogy teher nélkül játszhatnak, küzdenek, harcolnak, próbálják bizonyítani erősségeiket. Eddig nem teljesen úgy alakultak a dolgaink, ahogy elképzeltük. Ettől függetlenül nekünk érvényre kell juttatnunk a nagyobb rutinunkat, tapasztalatunkat és talány a nagyobb játéktudásunkat. Természetesen nem becsüljük le őket, ezt egyik ellenfelünkkel sem tesszük. Megfelelő tisztelettel készülünk és arra törekszünk, hogy a mi akaratunk érvényesüljön – zárta Bakó Botond.