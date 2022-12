Az öt regionális selejtező és a három országos elődöntő sikeres megvívása után a Stefánia Palotában megrendezett országos döntőben megyénket hat versenyző képviselte. A kiemelkedő teljesítmény élére a Kisvárdai Ulti Club versenyzői kívánkoznak. Kovács Zoltán a korábban megszerzett két csapatbajnoki cím mellé idén begyűjtötte az egyéni bajnoki címet, ráadásul őt választotta a szövetség az idei év játékosának is. A másik kisvárdai döntős, Szabó Bertalan először állhatott fel az egyéni döntő dobogójára, ő a harmadik helyen végzett. Összességében a kisvárdai ultisok immár 15 magyar bajnoki győzelemnél járnak - Dienes János hat, Mészáros Károly öt, Kovács Zoltán három, míg a női bajnokságban Halász Erika egy alkalommal léphetett fel a dobogó legfelső fokára.

A szabolcsi sikerekhez a Nyíregyházi Nyíri Fészek Ulti Egyesület tagjai is hozzátettek Budapesten. Bocz Árpád, az egyesület kitűnő versenyzője a győztessel azonos pontszámot elérve, gyengébb forint eredménnyel szerzett második helyet, de Bakos Sándor is a pontszerző ötödik helyen végzett. Ezzel azonban nem volt vége a jó szereplések sorának, hiszen az ugyancsak nyíregyházi színekben versenyző Cseh János nyolcadik, és Szász István tizenegyedik helye is megsüvegelendő.

KM