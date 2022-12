Hosszú szünet után szombaton ismét bajnoki pontokért küzd a Kisvárda Master Good SE, Karnik Szabináék a Vác vendégei lesznek. A Duna-parti alakulatnál jelentős változások voltak a nyáron, Ottó Katalin helyét Herbert Gábor vette át a kispadon. Két kulcsemberük, Kácsor Gréta és Hámori Konszuéla követte a korábbi sikeredzőt, Szilágyi Zoltánt Debrecenbe. De a hosszú időt Vácon töltő Szondi Zsófia és Grosch Vivien is távozott, előbbi Egerbe, utóbbi az MTK-ban folytatja pályafutását. Sikerült azonban megtartaniuk a szezon házi gólkirályát, Kuczora Csengét és Helembai Fannyt. Érkezett Marincsák Nikolett, Kürti Laura és Csizmadia Fanni, valamint kölcsönben náluk játszik két tehetsége fiatal, Ballai Anna és Bánfai Kíra.

A szezont remekül kezdték, legyőzték a Siófokot, majd a papírformának megfelelően begyűjtötték a két pontot Békéscsabán és a NEKA ellen. A Ferencváros és a Győr ellen viszont nem veszítettek. Mindemellett a közelmúltban sikeresen vették az Európa Liga selejtezőjét, kettős győzelemmel búcsúztatták a svájci Brühl gárdáját és a csoportkörbe jutottak.

A szabolcsiak viszont beragadtak a rajtnál, négy mérkőzésüket is elveszítették, ezek közül a Budaörs elleni hazai kudarc lehetett a legfájóbb, ráadásul a Magyar Kupától is búcsúztak a Békéscsabával szemben. Így jól jött a csapatnak a világbajnoki szünet.

– Az elmúlt időszakot arra fordítottuk, hogy kijavítsuk azokat a hibákat, amelyek a közelmúltban jellemezték a játékunkat. Rengeteg ziccert hagytunk ki, a kapussal szemben sokkal eredményesebben, hatékonyabban kell kihasználnunk helyzeteinket. Valamint sokkal kevesebb töréssel kell lehoznunk egy-egy mérkőzést. Szeretnénk megmutatni, hogy kijöttünk a hullámvölgyből – fogalmazott Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője. – Azt várom a csapattól, hogy átlépjük a saját árnyékunkat és magabiztosságot sugározzunk a pályán. Szeretném azt a csapategységet, azt az elszántságot viszontlátni, amely korábban jellemzett bennünket és szükséges a győzelmekhez. Vácon mindenkinek meg kell szenvednie a győzelemért, nem mondhatjuk, hogy ez nekünk egy elvárható, kötelező győzelem, nekünk önmagunkért játszanunk, hogy megmutassuk legjobb arcunkat – tette még hozzá a szakember, majd rátért soros ellenfelükre.

– Hozták azokat a meccseket, amelyeket szerettek volna, sőt bravúr is volt közte. Úgy tűnik, hogy jól megoldották távozóik pótlását. Hámori és Kácsor személyében két meghatározó játékosuk távozott, helyüket az érkezők és a csapatban régebb óta játszók jól pótolták. A védelem tengelyében megmaradt a Helembai, Kuczora páros, akik jól szűrik a támadásokat.

Az utóbbi időben a két gárda párharcát rendre a váciak nyerték, azonban jó néhány találkozó szoros végeredményt hozott, a szabolcsiak ebből meríthetnek erőt a szombati mérkőzésre.