– Januárban szeretnénk megrendezni egy szenior tornát, melyre az ország több pontjáról érkezhetnek majd csapatok, illetve megtartanánk a szokásos éves versenybírói és játékvezetői továbbképzésünket is. Ezek szervezése jelenleg is tart – mondta lapunknak dr. Tordai Ilona, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabda Szövetség elnöke és hozzátette, ezúton is szeretne boldog új esztendőt kívánni minden megyei kézilabdabarátnak.