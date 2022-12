Mint az ismert a múlt héten menesztette vezetőedzőjét a Fatum-Nyíregyháza, Leonidasz Gaitanakisz távozását követően a Szent Benedek RA elleni győztes találkozóra Pampuch Csaba edző készítette fel a csapatot. A mieinknél leginkább a szlovén Selena Leban volt elemében, aki 24 pontot termelt, de Karaoglu és Jurdza is 15-15 pontig jutott, csakúgy, mint a túloldalon a csereként beálló azeri Bosnyakova. A két csapat között a legnagyobb különbség a nyitás és nyitásfogadásban volt: míg a hazaiak 11 ászt nyitottak és csak 8-at rontottak, addig a vendégeknél ugyanez a mutató 3, illetve 5 volt, a nyitásfogadás pedig 56, illetve 45 százalékos volt.

A soron következő pénteki MTK elleni találkozóra azonban már a hét elején kinevezett Tomás Varga vezetésével készült a csapat. A felvidéki szakember számára nem ismeretlen a magyar közeg, korábban a balatonfüredi csapat utánpótlásában dolgozott.

– Jók az első benyomások mind a játékosokról, mind a környezetről. Minden megvan ami a jó munkához kell, most már rajtunk a sor – szögezte le a frissen kinevezett szakember.

Tomás Varga Szlovákiában csapataival nyert már két bajnoki címet és kétszer hódította el a kupát, dolgozott férfi és női csapattal, de van tapasztalata utánpótlás vonalon is. Úgy véli ez utóbbit Nyíregyházán is kamatoztatni tudja, hiszen a keretben sok a fiatal.

– Megtanultam az alapoktól kezdve, hogyan kell technikázni, a legkisebbekkel foglalkozni. A felnőtteknél már sokkal több a taktika, és keményebben kell dolgozni. Amikor ide jöttem, olyan érzésem volt, mintha egy U23-as csapathoz érkeztem volna. Nagyon szeretek a fiatalokkal dolgozni, mert nagy bennük a bizonyítási vágy, és sokszor erőből oldalnak még meg dolgokat, nem rutinból. Én ezt szeretem, láthatjuk, hogy a világ röplabdája mennyit fejlődött az elmúlt időszakban, mi is szeretnénk előre lépni.

Ami az ellenfelet illeti, a fővárosi kék-fehérek öt vereséggel kezdték a szezont, majd legutóbb legyőzték az UTE alakulatát, erről bravúrként számolt be a csapat hivatalos honlapja.

Az új trénernek nem sok ideje volt a közös munkára, de elmondása szerint feltérképezte a csapat gyenge pontjait és azok kiküszöbölésén dolgoznak, bízik benne, hogy ez már látszani is fog a budaörsi Illyés-Aramis sportcsarnokban.

– Elsősorban magunkra kell figyelnünk, megpróbáljuk azokat az elemeket felvinni a pályára, amelyeket ebben pár napban gyakoroltunk. Ha odafigyelünk és betartjuk a taktikát, akkor megnyerhetjük a mérkőzést.

A csapathoz kapcsolódó hír még, hogy hátsérüléssel bajlódó Kristina Belova a héten ugyan munkába állt, állapota azonban még nem alkalmas mérkőzésre.