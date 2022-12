– Vasárnap játszottuk az idei utolsó bajnoki mérkőzésünket, de már előtte elkezdődtek az egyeztetések a jövővel kapcsolatban, ennek eredményeként hétfőn bejelentettük az új sportigazgató kilétét, illetve a napokban megegyeztünk Visinka Ede vezetőedzővel is – kezdte a sajtótájékoztatót Dankó Gergő klubigazgató. – Szerettük volna stabilizálni a csapatot, ennek fényében kezdjük majd a felkészülést. Tisztában vagyunk a jelenlegi helyzetünkkel, bízunk abban, hogy a szurkolóink bizalmát visszanyerjük a pályán és azon kívül is. Ezért teszünk lépéseket.

Az említett sportigazgató a Szentlőrincről érkezett Fekete Tivadar, aki már meg is kezdte a munkát a klubnál.

– Nyíregyháza futballjához nem méltó az őszi szereplés – fogalmazott a sportvezető. – Nem szeretnék a múlttal foglalkozni, az első percektől arra fókuszálok, hogy a klub minél sikeresebb időszakot éljen meg. Szeretném, ha a tetteim igazolnák, miért vagyok itt. Tisztában vagyok a feladat súlyával, nagy múltú klubhoz érkeztem, amely nagy létszámú utánpótlásrendszerrel működik. Ez kifejezetten közel áll a szívemhez. Fontos lesz, hogy az utánpótlást is minél sikeresebbé tegyük, de ez nem megy egyik napról a másikra. Elsődleges célunk, hogy a klubot jó irányba helyezzük, amire mindenki büszke lehet a városban és a megyében. Fontos, hogy minél többen a cél mögé álljanak, ne egy-egy vereségből vagy győzelemből ítéljék meg a munkánkat. A kulcsszó az összefogás.

A sportigazgató elmondta, Visinka Ede volt az első jelölt a listáján. Olyan edzőt szeretett volna, aki ismeri a bajnokságot, de dolgozott az utánpótlásban, nem áll tőle messze az, hogy minél több fiatal kerüljön a felnőttcsapatba. Az új mester a szerbiai Zomboron született, játékos pályafutása nagy részét a jugoszláv, majd szerb élvonalban töltötte, később megfordult Izraelben, Izlandon és Kecskeméten is. Utóbbi klub utánpótlásában kezdte meg az edzősködést, majd a Puskás Akadémia fiataljaival dolgozott, két éven át a másodosztályú Csákvár vezetőedzője volt, 2021 szeptemberétől idén novemberig a Tiszakécskét irányította.

– Azonosulni tudok Tivadar filozófiájával, én is azt gondolom, hogy a Szpari jelenlegi pozíciója nem méltó a klub múltjához – vette át a szót az 50 éves szakember. – Vért és verítéket ígérhetek. Felismerhető csapatjátékot szeretnék kialakítani. Az eredményesség az első és idővel a fiatalokat is szeretnénk beépíteni. Körülnézünk az klub utánpótlásában, mert ez nagyon izgalmas terület, de most elsősorban a stáb kialakításán dolgozunk. Minden feltétel adott a minőségi munkához. Megpróbáljuk a keretet is megerősíteni, de az értékeinkről nem szeretnénk lemondani. Mindenkinek van lehetősége, hogy velünk jöjjön, ám bele kell tennie a munkát.

Ami a további változásokat illeti, az már biztos, hogy Márkus Attila Mezőkövesden folytatja. A sportigazgató elmondta, nem célja, hogy a teljes keretet kicserélje. Szerinte ebben a félévben ki kell alakítani azt a magot, amit nyáron úgy lehet megerősíteni, hogy a következő szezonban versenyben legyünk a feljutásért. A szakmai stáb kialakítása is folyamatban van, az elsődleges szempont az, hogy minden személy maradjon, aki értéket jelent, de új szakemberek érkezése is várható.

A felkészülés január másodikán kezdőik. A Szpari Nyíregyházán végzi majd a munkát és a tervek szerint négy mérkőzést játszik a január 29-i bajnoki rajtig.

A Nyíregyháza Spartacus vezetőedzői az NB II-be jutás óta

2016–2017: Mátyus János (14 bajnoki mérkőzés), Véber György (16), Dajka László (8)

2017–2018: Lucsánszky Tamás (34), Bozsik József (4)

2018–2019: Bozsik József (10), Lengyel Roland (11), Zoran Szpisljak (17)

2019–2020: Zoran Szpisljak (14), Lengyel Roland (13)

2020–2021: Gálhidi György (35), Huszák Géza (3)

2021–2022: Szergej Pacaj (12), Feczkó Tamás (26)

2022–2023: Feczkó Tamás (3), Huszák Géza (15), Lengyel Roland (2)