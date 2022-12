A Nyír-Wetland Megyei I. osztály első fordulójának legjobb mérkőzését játszotta a Kemecse, amely gólzáporos meccsen 4-3-ra múlta felül a Csengert. Többek között ebből is erőt merítve, sorozatban öt sikerrel kezdett Resán Attila csapata, első vereségét csupán a hetedik játékkörben Nyírbélteken szenvedte el. Sokak meglepetésére szinte végig őrizte első helyét a tabellán, ahonnan csak az őszi kiírás utolsó fordulóiban csúszott le - a téli szünetet a harmadik pozícióban tölti -, miután a Mátészalka és a Nyíregyháza II. is elorozta előle a három pontot. Pedig előzetesen, azért ennél jóval kisebb célokkal vágott neki a pontvadászatnak.

– A csapat játékoskeretét illetően nem volt nyáron túl nagy mozgás. Ami a célokat illeti mondhatjuk úgy is, hogy komolyabb célkitűzések nélkül vágtunk neki a szezonnak, még most is csupán a biztos bennmaradás lebeg a szemeink előtt, azzal a kitétellel, hogy azért próbáljunk a középmezőnyben végezni. A vezetőség elvárása, hogy a csapat stabil résztvevője legyen a megyei első osztályú bajnokságnak – fogalmazott megkeresésünkre Resán Attila vezetőedző, ami nem is csoda, hisz a klub 2019-ben még a megyei másodosztályban szerepelt, az elmúlt években pedig egyetlen alkalommal sem végzet a tizenkettedik helynél előrébb.

– A legjobb meccsünk talán a Mátészalka elleni vesztes összecsapás volt. Sok gólhelyzetet alakítottunk és hagytunk ki, a mutatott játék alapján egyértelműen győzelmet érdemeltünk volna, de sajnos vereség lett a vége. Ez tipikusan egy olyan mérkőzés volt, ahol ki lehetett kapni. Ennél jóval fájóbb a Nyíregyháza Spartacus elleni idegenbeli derbi, ahol nyolc játékos játszott vissza az NB II.-ből, csak azért, hogy megverjenek minket. Szeretnénk tavasszal is helyt állni, őszintén szólva azért keserédes, hogy az utolsó fordulók során elvesztettük az első helyünket, még akkor is, ha nagyon szoros a tabella. Talán nem vagyunk még elég érettek, ugyanis minden olyan csapattal szemben ikszeltünk vagy kikaptunk, akik a bajnoki címre hajtanak – zárta gondolatait a tréner.

A családias légkör nagy előny

A mester kérdésünkre nem szeretett volna senkit sem kiemelni a játékosai közül, elmondta, hogy mindenki egyfajta családként tekint a klubra, amihez tartozni kiváltság. Azért érdemes megemlíteni Ádám Dénes teljesítményét, aki tizenhárom találatával a góllövőlista élmezőnyében telel, személyében egy agilis, jó felépítésű és gondolkodású, támadószellemű focistát ismerhettünk meg. A labdarúgók jelenleg megérdemelt pihenésüket töltik, az érdemi munka január végén kezdődik.