A volt válogatott játékos, akit pár évvel ezelőtt a nyíregyháziak már láthattak teqballozni, röviden ismertette a játékszabályokat és pár trükköt is bemutatott az asztal mellett az ámuló gyerekeknek. Majd kezdődhetett a játék, az ügyesebbjei szép akciókat is bemutattak, amelyek Vincze Ottó elismerését is kivívták.

Az este a Cantry Ételbárban folytatódott, ahová a Nyírségi Generációkért Egyesület meccsnézéssel egybekötött közönségtalálkozót szervezett, az invitálást szívesen fogadta Szöllősi György, akinek édesapja Balkányban született. A vendéglátóhelyen rokonok, barátok és érdeklődők fogadták a város díszpolgárának fiát. Mivel a Marokkó-Spanyolország találkozó tizenegyespárbajba torkollott, így a beszélgetés később kezdődött. A drámai végjáték után az egyesület elnöke, Dr. Kereskai-Oláh Viktória köszöntötte az egybegyűlteket, majd a jelenlévők megosztották gondolataikat a magyar labdarúgás helyzetéről, válogatottunk szerepléséről, latolgatták a Ferencváros esélyeit is. Természetesen a vélemények sok kérdésben nem egyeztek, de abban mindannyian egyetértettek, hogy labdarúgásunk évtizedek óta nem látott feltételek között működhet és ez a válogatott szereplésére is jótékony hatással van. Abban is közös nevezőn voltak, hogy negyven év után nemzeti csapatunk jó eséllyel résztvevője lehet a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak. Az idő gyorsan repült, az M4 sportcsatornán Varga Ákos már konferálta fel a Portugália-Svájc mérkőzést, Szöllősi György még gyorsan kvíz kérdésekkel kisorsolta a meglepetés ajándékokat. Gazdára talált az általa írt Czibor Zoltánról szóló könyv, egy díszes album, amelyben 126 fotó bemutatja a magyar labdarúgás történetét. A legnagyobb sikere azonban egy Puskás-meznek volt, amelyet a szerencsés nyertes kisfiú könnybe lábadt szemmel vett át.