Ahhoz, hogy kontextusba helyezzük, mekkora siker az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza hétfő esti győzelme, meg kell nézni a futsal NB I. eddigi eredményeit. A bajnokság öt újonca és a már tapasztaltabb gárdák között akkora a különbség, hogy az elsőévesek idáig még csak pontot sem szereztek a „nagyok” ellen. Ezt a nyíregyháziak szakították meg, nem is csak egy szimpla pontszerzéssel, hanem a négyszeres bajnok Berettyóújfalu idegenbeli legyőzésével (4–6).

– Nem várta tőlünk senki ezt a győzelmet, viszont ahogy a meccs alakult, lehetett érezni, hogy benne volt a meglepetés lehetősége, mondom ezt úgy is, hogy három egyre vezetett az ellenfél – fogalmazott Lovas Norbert vezetőedző. – Utána nagyon hamar tudtunk egyenlíteni és berúgtuk a negyedik gólt is, ami fordulópont volt, pedig már hat faulttal játszottunk, tehát, ha szabálytalankodunk, akkor újabb 10 méteresek következtek volna. Szerencsére ez nem történt meg. Kivédekeztük az öt a négyes helyzeteket és szereztünk belőlük két gólt. Kaptunk egyet, de az már nem osztott, nem szorzott. Ha Krajnyák Zsolti szerezte az év gólját, akkor szerintem mi az év meglepetését értük el hétfőn. Nagyon örült neki mindenki, de ez is egy bajnoki volt, vár ránk a következő feladat.

A győzelem mérföldkő a klub számára és talán a játékosoknak jó visszajelzés.

– Elmondtam a fiúknak, nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy meglépjük a következő lépcsőfokot, remélem, ez a győzelem nagyban segített, hogy tovább fejlődjünk és elhiggyék, ha a taktikai utasítást betartják, fegyelmezettek és koncentráltak, akkor van esélyünk bárki ellen. Ha belehibázunk, magunknak tesszük nehézzé a mérkőzést. Mellé kell persze a szerencse is. Hétfőn nagyon jó kapusteljesítményünk volt, csapatként funkcionáltunk jól – tette hozzá a tréner.

A csapat nagy önbizalommal várhatja a csütörtöki folytatást (19 óra, Continental Aréna), de a bravúr után sem számít esélyesnek a címvédő Haladás ellen.

– Eddig sem vettek minket félvállról, de most a Szombathely valószínűleg maximális koncentrációval érkezik – beszélt Lovas Norbert a várakozásairól. – Nekik létfontosságú a három pont, az alapszakasz-győzelemért vannak harcban. Idegenben kiütéses vereséget szenvedtünk (8–1 – a szerk.), nagyon bátortalanul játszottunk. Szeretném, hogy csökkentsük a különbséget és ameddig tudunk, meccsben legyünk. Vannak problémáink, hiszen Kovács Robi még nem egészséges, Krajnyák Zsolti is megsérült, szóval itt a fiatalok előtt a lehetőség, hogy bizonyítsanak.