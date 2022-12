Az ősz utolsó mérkőzésén, amely azonban már a tavaszról előre hozott első forduló volt, megyebeli NB III.-as csapataink vasárnap idegenben léptek pályára. Előzetesen a Sényő-Carnifex FC feladat tűnt nehezebbnek, hiszen a Fiumei Viktor, Imrő László irányította gárda a remek őszt produkáló és a találkozót a második helyről váró Putnok vendége volt. A két alakulat július végi összecsapást a borsodiak nyerték, így házigazdaként is ők számítottak esélyesnek. Az előzetes papírformát azonban borították a vendégek és már az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert, végül a mérkőzést is megnyerték (1-2).

– Nagyon szép bravúrgyőzelemmel sikerült zárni az őszt, illetve nyitni a tavaszt – kezdte értékelését Fiumei Viktor. – Sikerült meglepni ellenfelünket, nem tudtak mit kezdeni hatékony szélsőjátékunkkal, nagyon sokszor kerültünk a védelmük mögé, ebből szereztük mind a két gólunkat – avatott be a siker részleteibe a szakember. – Fordulás után a Putnok nagyon nagy nyomást helyezett ránk, mindent elkövetett az egyenlítés érdekében. Szervezetten és hősiesen védekeztünk, így csak szépítésre futotta erejükből. A slusszpoén azonban a mi lábunkban maradt, a kilencvenedik percben Barta Gábor a kapufát találta el. Köszönjük mindenkinek, aki ebben az idényben segítette szereplésünket – zárta Fiumei Viktor.

A Kisvárda tartalékcsapata az Eger vendége volt és döntetlenre végzett (1-1). A hazaiak korán vezetéshez jutottak, amelyet csak a találkozó vége felé sikerült egalizálnia Gerliczki Máté csapatának, aki nem is volt elégedett a végeredménnyel.

– Úgy vélem, hogy két pont benne maradt a mérkőzésbe – szögezte le a Kisvárda II. trénere. – Végig jobban játszottunk ellenfelünknél, sok helyzetünk ugyan nem volt, de végig az Eger tizenhatosa körül tartottuk a labdát. Rúgtunk viszont tizennyolc szögletet, az egyiket követően sikerült betalálnunk. A végén aztán volt egy komoly lehetőségünk, az egri kapus azonban nagyot védett. Sajnálom, mert a hazaiaknak szinte nem volt helyzete, a gólt is egy védelmi hibánkat kihasználva szerezték – zárta Gerliczki Máté.