A cseh VK Prostejovval találkozott a Fatum-Nyíregyháza a női röplabda Challenge Kupa főtáblájának 1. fordulójában. A párharc érdekessége, hogy a nyírségi klub lemondott a pályaválasztás jogáról, így mindkét mérkőzést Csehországban játsszák, ráadásul két egymást követő napon, szerdán és csütörtökön. Az első találkozón a magyar egylet számított a pályaválasztónak.

Lendületesen kezdtek a Nyíregyháziak, kettő, majd öt ponttal is vezettek, mire a cseh csapat játékosai felébredtek, ennek eredményeképpen pedig 7:7-nél már egál köszönt vissza az eredményjelzőről. Az olmütziek próbálták magukhoz ragadni a kezdeményezést – két-három ponttal ellépve –, ám a magyar csapat tagjai még időben kapcsoltak, így tizenegy pontnál újra egyenlő volt az állás. Innen egy darabig fej-fej mellett haladtak, majd újfent Selena Lebánék percei következtek, három, majd öt pont fórhoz jutva a riválissal szemben. Ezek után már nem is adták ki a kezükből az előnyt, Lászlop Alexandra ütésével magabiztosan le is zárták a játszmát.

Ugyanazzal az elánnal folytatták Tóth Fruzsináék a második felvonást, mint ahogyan az elsőt befejezték, ezáltal alig néhány szempillantás alatt már ötpontos előnyben voltak Tomás Varga tanítványai. A koreográfia hasonlóan alakult, mint az első játszmában, a csehek ezúttal is majdnem felzárkóztak, ezt azonban most nem várták meg Kristina Belováék, a kazah kiválóság, valamint Selena Leban pontjaival nem engedték túlságosan közel magukhoz az ellenfelüket. A rózsaszín-fehér-kékek brazil légiósai mindent megpróbáltak, helyenként látványos pontokat szereztek, ám Leban teljesítményére nem volt válaszuk, s bár az első két szettlabdát még hárították, Jessica dos Santos Silva elrontotta a nyitását, így ez a játszma is a nyíregyháziak sikerével ért véget.

Prostejovi ponttal indult a harmadik szett, szemlátomást eldöntötték, hogy nem engedik el ilyen könnyen ezt a mérkőzést, hisz a visszavágó szempontjából minden egyes játszmagyőzelem sokat érhet. Ezúttal a csehek tartották az egy-két pontos előnyüket, bár kilenc egységnél kiegyenlítettek Merve Cepniék, a vezetést azonban nem sikerült megszerezniük; az ellenlábasok hat ponttal is elléptek, s bár innen még sikerült egyszer visszazárkózni, a játékrész Faltinováék győzelmével zárult.

Sajnos a szettveszteség megfogta a Fatum röplabdázóit, minek eredményeképpen 1:5-el nyitották a negyedik felvonást. A csehek brazil légiósainak pontjaira többnyire csak Selena Leban tudott válaszolni, ez viszont csupán a három-négy pontos lemaradás tartásához volt elegendő. A játékrész közepén Belova és Anija Jurdza egy-egy jó megoldása révén közelebb jöttek a nyíregyiek, ám erre azonnal rákontráztak a morvaországiak, hat, majd közel tíz pontra növelve a két csapat közötti különbséget, innen pedig már nem volt visszaút a piros mezesek számára.

Az újabb szünetet követően ott folytatódott a mérkőzés, ahol abbamaradt, három, majd nyolc ponttal is vezettek Miroslav Cada "leányai", ezen pedig már Tomás Varga újabb időkérése sem segíthetett, így pontot szerzett ugyan a Fatum-Nyíregyháza, de kétszettes előnyről veszítette el a párharc első meccsét Prostejovban.

Visszavágó december 22-én, csütörtökön, ugyancsak a cseh "sportvárosban".

Röplabda: CEV Challenge Kupa, főtábla, 1. forduló

Fatum-Nyíregyháza–VK Prostejov 2:3 (19, 23, -19, -16, -6)

Prostejov, National Sport Centre, v.: Savu (román), Kramar Sandl (horvát).

Nyíregyháza: Cicic 2, Leban 26, Lászlop 10, Jurdza 17, Belova 11, Cepni 5. Csere: Tóth F. (liberó), Karaoglu 3, Kovács-Francesco. Vezetőedző: Tomás Varga.

Prostejov: Bajusz 3, Smolkova 3, Kvapilova 6, Dos Santos Silva 24, Meidlova 9, Loff da Silva 28. Csere: Stavinohova (liberó), Faltinova 17. Vezetőedző: Miroslav Cada.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (27 perc): 3:1, 6:1, 7:7, 8:10, 11:10, 14:13, 20:18, 24:19. 2. játszma (26): 5:1, 7:3, 10:6, 14:11, 18:16, 21:17, 24:21, 24:23. 3. játszma (25): 1:2, 2:4, 5:7, 9:9, 12:14, 14:17, 14:20, 19:24. 4. játszma (25): 1:5, 4:7, 5:9, 8:11, 9:15, 11:18, 14:21, 16:24. 5. játszma (15): 0:3, 1:6, 2:10, 6:14.