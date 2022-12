A tervek szerint októberben a nagyhalászi versennyel ért volna véget a szlovén–magyar közös salakmotoros-bajnokság. Miként arról már beszámoltunk: a verseny elmaradt, és a szlovén szövetség arra sem adott engedélyt, hogy Krskóban legyen a zárás. Így aztán véget ért a sorozat, ám a magyar szakszövetség még nem hirdetett bajnokot. A versenykiírás ide vonatkozó passzusa szerint, három forduló után már lehet, ha az érintett motorosok mindhárom versenyt teljesítették.

Ez megtörtént, hiszen Lendván, Krskóban és Debrecenben is a legjobb magyar volt, a három versenyen behozhatatlan előnyt szerzett. Igazából még nem is tudott örülni a címvédésnek, mert se papír, se serleg a bajnoki elsőségről.

A páros Európa-bajnoki elődöntőben a halászi pályán tíz pontot motorozott Dennis (piros) Fotók: Mán László

Vaspapucsos tények

MAMS-AMZS, Magyarország 2022. évi Közös Nemzetközi Salakmotoros Egyéni Bajnoksága, alapkiírás 01.7.3 A bajnokság értékelése: „A végső bajnoki helyezéseket az egyes pontszerző fordulókon a versenyzők által szerzett bajnoki pontok összessége alapján kell megállapítani. Az értékeléskor minden forduló eredményét figyelembe kell venni. Csak az a versenyző értékelhető, aki minden értékelhetően megtartott fordulót teljesítette. Abban az esetben, ha csak egy értékelhető forduló kerül lebonyolításra, annak végeredménye megegyezik a végső bajnoki sorrenddel. Minden egyes részt vevő szövetség országos bajnoki címe az egyes szövetségek szabályai szerint dől el. A magyar bajnoki címet az a MAMS-licences versenyző birtokolhatja, aki az összes megrendezett fordulóban a legtöbb bajnoki pontot szerezte a MAMS-licences versenyzők között. A második helyen a második legtöbb bajnoki pontot szerzett versenyző stb. Ennek a közös bajnokságnak az abszolút bajnoka az lesz, aki az összes fordulóban a legtöbb bajnoki pontot szerzi meg.”

Három forduló után ez volt a végeredmény. Magyar–szlovén közös bajnokság: Matic Ivacic (szlovén) 56 pont, 2. Nick Skorja (szlovén) 54, 3. Anze Grmek (szlovén) 46, 4. Fazekas Dennis 38, 5. Magosi Norbert 24, 6. Miran Praznik (szlovén) 21.

Magyar bajnokság: 1 Fazekas Dennis (Nagyhalászi Motorsportért Sportegyesület) 60 pont, 2. Magosi Norbert (SpeedWolf Debrecen) 52, 3. Bárány Márk (Nagyhalászi Motorsportért Sportegyesület) 42, 4. Füzesi Richárd (Arena Moto Hungary) 40, 5. Kovács Roland (SpeedWolf Debrecen) 34.



– Dehogy kaptam meg a serleget – reagált a felvetésre Fazekas Dennis. – Még semmilyen hivatalos információm nincs, engem nem keresett senki a szakág részéről. Azt is Józsi bá’-tól (Albók József, a nagyhalászi klub vezetője, a Nagyhalász Speedway Ring tulajdonosa, a szerk.) tudom, hogy állítólag majd postán érkezik. Ám azóta is hiába várom a postást… Az egész történésről nem szeretnék véleményt mondani, szerintem ez önmagáért beszél.

Tíz pont a páros Eb-elődöntőn

A hamarosan véget erő esztendőben jó pár versenyen húzta a gázt a Nagyhalász Motorsportjáért Egyesület kétszeres bajnoka. Voltak sikeres körözései, fellépések és kevésbé eredményes salakszórásai.

– Valóban voltak jó napjaim és nem annyira eredményesek, de ez így szokott lenni – tért rá a szezonja értékelésére Dennis. – A közös bajnokikra azért összekaptam magam, és mindhárom versenyen én voltam a legjobb magyar. A nemzetközi porondon nyilván lehetett volna jobb. Amire leginkább jó visszagondolni, az a nagyhalászi páros Európa-bajnoki selejtező. Egyrészt hazai pályán motorozhattam, másrészt sikerült tíz pontot összegyűjteni az erős mezőnyben. Az rendben volt Józsi bá szerint is.

– A másik végletet az augusztus huszadikai debreceni nagydíj jelentette, ahol egy pontot sem szereztem. Úgy vélem, mások akaratából történt úgy, ahogyan történt. Ebből az érintettek közül mindenki tudja majd, hogy mire gondolok.

Álmatlan éjszakák

Most szünet van, de jövőre újabb szezon lesz. A jelenlegi állás szerint a kétszeres magyar bajnok nélkül.

– Eldöntöttem, hogy a következő esztendőben biztosan nem ülök motorra – kezdte a jövőjéről szóló legfrissebb információval Dennis. – Nem a feltételekkel van gond, hiszen a nagyhalászi klubtól mindent megkaptam, amire csak szükségem volt. Itt minden mással probléma van. Amíg az a jellemző, hogy mindenki meg akarja fojtani a másikat egy kanál vízben, úgy tesz keresztbe a másiknak, ahogyan csak tud. Egyébként szemtől szembe pedig jópofiznak a másikkal. Ebből nekem elegem lett.

– Tudom, hogy egy mostani magyar bajnoki cím nem ér annyit, mint a szakág fénykorában mondjuk Adorján Zolié jelentette. Tudom, hogy három fordulóban hat versenyzőből elsőnek lenni nem olyan, mint az említett időszakban. Reálisan látom a dolgokat, ám így sincs egy szponzorom sem. Albók Józsefnek köszönöm az egész éves támogatást, mindent megtett a sikerekért, minden úgy történt, ahogyan megbeszéltük. Minden ígéret valóra vált, ám ezt vele sem lehet sokáig csinálni, hiszen megvannak a vállalkozásai, a problémái, ezért nem várhatom el, hogy minden versenyre hozza a motorjaimat, a szerelőket.

– Ezer százalék, hogy a következő szezon kimarad. Hosszú hetek rágódása, álmatlan éjszakák után döntöttem így, és ebből nem engedek. Ezt megbeszéltem Józsi bával is. Amennyiben össze tudok rakni magamnak egy vagy két ütőképes motort, akkor egy év után másként alakulhat, de most nem az az elsődleges, hogy erre törekedjek – így Dennis.